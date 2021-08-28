Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabil Açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısında Bosna Hersek ve Karadağ ziyaretleri öncesi önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve gündemde yer aldı. Kabil’de gerçekleşen terör saldırıları hakkında önemli ifadeler kullanan Erdoğan, dün Kabil’de yapılan o kapsamlı terör saldırısını ve felaketi Türk milleti olarak kınadıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taliban ile de yaklaşık olarak 3,5 saat süren bir görüşme yaptıklarını vatandaş ile paylaşırken Kabil Havalimanı’nın işletilmesi adına Taliban'ın teklifte bulunduğunu da ifade etti.

Afganistan'da meydana gelen son gelişmeler hakkında önemli açıklamalar gerçekleştiren ve kapsamlı terör saldırısına milletçe kınadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları hakkında detaylı bilgileri sizler için haberimizin devamında yazdık.

Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ’ı ziyaret edeceği için az sonra bölgeye doğru hareket edecekleri bilgisini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretin ilk bölümünde ise Saraybosna'da Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile beraber olacağını söyledi. Söz konusu şahısların 16 Mart tarihinde resmi temaslar adına Türkiye'yi ziyaret ettikleri belirtildi. Bunun yanı sıra 17- 20 Haziran'da ise Antalya Diploması Forumu vesilesiyle ağırlandıkları söylenildi.

Bosna Hersek hakkında önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, istikrar, güvenlik ve kalkınmasına büyük önem verdiğimiz kilit bir ülke olduğunu söyledi. Çok yakın beşeri ve kültürel bağlarımızın da mevcut olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, ziyaretlerde işbirliğini ilerletmek adına beraber atılabilecek olan adımların da görüşüleceği söylenildi. Başta yatırım ve altyapı alanlarında mevcut ortak projelerdeki son durumun değerlendirileceği bilgisi de paylaşıldı.

İlk resmi ziyaretin gerçekleştirilmesi sebebi ile bahtiyarlık duyduğunu ifade eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ağustos tarihinde Karadağ'a geçeceklerini söyledi. Yapılacak olan görüşmelerde ikili ilişkiler ile birlikte güncel meselelerinde konuşulacağı söylenildi. Ticaret ve yatırım alanlarında işbirliğinin artırılması ile ilgili değerlendirmelerin yapılacağı bilgisini paylaşan Erdoğan, koronavirüs salgını sonrası ekonomi durumunu da tartışacaklarını anlattı.