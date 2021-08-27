Özge Yağız'dan Yeni Dizi Müjdesi!

Show TV ekranlarında Eylül ayında seyirci kitlesi ile buluşması beklenen İçimizden Biri isimli yeni televizyon dizisi projesi ile ilgili hazırlıkların devam ettiği biliniyor. Dizinin başrolünde ise Yemin ve Sol Yanım gibi projelerde rol alan Özge Yağız ile Bora Akkaş bulunuyor.

Ünlü oyuncu Bora Akkaş'ın bugüne kadar pek çok farklı projede rol aldığı ve ne kadar iyi bir oyuncu olduğu bilinen bir gerçek. Sergilediği performans ve rol aldığı projeler ile adeta kendisini kanıtlamış bir isim olan Bora Akkaş, İçimizden Biri dizisinde Özge Yağız ile partner olacak.

Özge Yağız ise bir günlük dizi olan Yemin ile tanındı ve izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Yemin dizisinde iki sezon boyunca rol alan ünlü oyuncu, etkileyici dram performansı ile kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

Yemin dizisi ardından Star TV ekranlarında Tolga Mendi, Cansel Elçin ve Defne Samyeli gibi birbirinden başarılı oyuncular ile birlikte oynayan ünlü oyuncu Özge Yağız, Sol Yanım isimli diziyle ekranlara gelmişti. Fakat Sol Yanım dizisinin kısa bir süre ardından final yapması hem dizinin hem de ünlü oyuncu Özge Yağız'ın hayranların üzüntüye boğmuştu.

Sol Yanım dizisinde Serra ismi karaktere hayat veren başarılı isim Özge Yağız, seyirci kitlesini tatmin eden bir oyunculuk performansı sergilemiş ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Kısa bir süre ardından final yaparak ekranlara veda eden Sol Yanım dizisi sonrasında adını daha geniş kitlelere duyulabileceği bir dizi bulan ünlü oyuncu, İçimizden Biri projesi için hazırlık yapıyor.

İçimizden Biri dizisinin çekimlerinin Marmaris'e gerçekleştiği öğrenildi ve dizinin yayınlanan ilk fragmanı beğeni ile karşılandı. Özge Yağız, İçimizden Biri dizisinde Havva karakterine hayat verecek ve yabancı bir damat ile Türk kızının aşkı konu edinecek.