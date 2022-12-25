Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Gaziantep'te kullanılan Gazirayın sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılması kararı açık

GAZİRAY Yıl Sonuna Kadar Ücretsiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Gaziantep'te kullanılan Gazirayın sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılması kararı açıklandı. Konu üzerine resmi bilgilendirme Cumhurbaşkanı tarafından duyurulmuştu. Fakat Resmi Gazetede açıklanması bekleniyordu. Gaziantep'te ulaşım için vatandaşların faydalandığı GaziRay ücretsiz olarak yıl sonuna kadar kullanılabilecek. Bu karar içerisinde özellikle banliyö tren seferi sunan Gaziraydan 6 Kasım - 31 Aralık tarihlerine kadar ücretsiz olarak faydalanabilme fırsatı verilmiş oldu. Gazirayın ilk kez duyurulması ise 5 Kasım tarihinde yeni bir yatırım değeriyle ortaya çıkmış bir hizmetti. 30.5 milyar TL'yi bulan bu proje yılbaşına kadar ücretsiz olarak vatandaşa hizmet edebilecek.

GaziRay’ın Planı Nasıldı?

Başbakan tarafından Gaziantep'i farklı hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz, denerek sunulan bu yeni teklif için “Seçim öncesinde yeniden sizlerle bir araya geleceğiz” dedi. Gazirayın çalışını yaparken “Farklı projeleri bir kez daha şehrimize taşıyarak ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Vatandaşın işlerini kolaylaştıracak hizmet sunan ulaştırma ve altyapı bakanlığımız ile birlikte farklı kurum ve belediyelerimiz ile sanayicilerimizi bu konuda tebrik ediyorum” dedikten hemen sonra yılbaşına kadar ücretsiz olarak Gazirayın kullanılabileceğini duyurdu.

GaziRay 30 milyar 500 milyon liralık bir proje. 16 farklı istasyonu bulunuyor. 25,5 kilometre uzunluğunda yer altından geçen 5 kilometrelik bölümü ise 200.000 metrekarelik park olarak planlandı. Bu sistemde 3 farklı tünel, 1 köprü ile birlikte 12 farklı bölgede üst ve alt geçit yer alıyor.