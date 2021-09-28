Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi: Borç Kapatma Kredisi Verilecek! Tüm Banka ve Senet Borçları Kapatılacak

Halkbank üzerinden yeni bir kredi haberi duyurusu geldi. Halkbank üzerinden kredi alacak kişilere, son dakika devlet destekli olarak yeni kredi haberini Cumhurbaşkanı duyurdu. Cumhurbaşkanı talimatlarıyla, vatandaşların yüzü gülmeye devam ediyor. Banka borçları ve senet borçları olan kişiler, Halkbank üzerinden kredi kullanarak, 100000 TL'ye kadar tüm borçlarını kapatabilirler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında kamu bankalarının bu kredileri vermesi gerektiğinden bahsetmişti. Bu bahsetme sonrasında ilk kampanya yapan bankaların başında Halkbank geliyor. Öncelikli olarak esnaflara daha sonra da bireysel olarak kredi verilecek. Kredi destek kampanyasından 100000 TL'ye kadar olan tüm borçlarınız kapatılabilecektir. Bu kampanyanın diğer kampanyalardan ayıran özelliği ise sadece banka borçları değil, senet borçları olan kişilerin, faturalarını bankaya vermeleri durumunda senet borçları da kapatılacaktır.

Halkbank üzerinden verilen bu kredide 36 ay vade yapılacak ilk taksit ödemesinde 3 ay 6 ay ve 9 aylık kredi ertelemeleri de sunulacaktır. Halkbank’ın resmi internet sitesinden yayınlanan bu haber ile birlikte borç kapatma kredilerinin resmen başladığı ve 100000 TL'ye kadar onay verileceği duyuruldu. Sizlerde bu kredileri kullanarak sıkıntı yaşadığınız borçlarınızı kapatabilirsiniz.

Halkbank, borç kapatma kredisi kampanyası detayları nelerdir?

Halkbank üzerinden borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, İhtiyaç Kredisi bölümünden bu kredilere başvuru yapabileceklerdir. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin banka kredi politikalarına uygun olması gerekiyor. Halkbank üzerinden kredi kullanmak isteyen kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşları bu bankadan alınması gerekmektedir. Emekli maaşınız bu bankada değilse, banka taşıma yaptıktan sonra kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Sigortalı olarak çalışan kişilerin ise en az 6 aylık sigortalarının yatmış olması gerekiyor. Esnaf olan vatandaşların da 2 yıllık vergi levhası olması durumunda, Halkbank üzerinden borç kapatma kredisi kullanabileceklerdir. Halkbank şubelerinden, Halkbank internet sitesinden bu konuyla ilgili bilgiler alabiliyorsunuz.

Halkbank Kredi Başvuru yöntemleri.

Kredi başvurusu duyurusu yapıldıktan sonra başvuru nasıl yapılır oldukça merak edilen bir konudur. Eğer, bankalararası borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız bu kredileri banka şubelerinden işlem yapmanız gerekiyor. Çünkü kredi başvurusu yapacak olan kişinin banka borçları olması durumunda kredi, onayı alamayabilir. Bu sebeple kredileri evraklarınız ile birlikte, en yakın banka şubesinden alabilirsiniz. 36 ay vadeli kredilerde ilk taksit ödemesini nasıl erteleyecekseniz, bankaya söylemeniz gerekiyor.

Halkbank’tan Emekli Olan Kişilere Özel Kampanya

Banka üzerinden emekli maaşı alan kişilere, banka daha uygun faiz oranları ile 100.000 TL üzerinde de kredi verecek. Banka emekli olan kişilerin, emekli maaşlarını kendi bankalarına taşıması durumunda hemen 36 ay vadeli kredi kullanabileceklerdir. Emekli olan kişilere, anında onay veren bu banka, hızlı ve anında hizmet vermektedir.