Vakıfbank’dan Müjde! Faizsiz ve Masrafsız Anında 2000TL Kredi İmkanı

Vakıfbank sonunda duyurdu. Vakıfbank müşterilerine faizsiz ve masrafsız 2000TL Kredi ödemesi yapılıyor. Nakit avans alacak kişilerin hesaplarının uygunluk durumuna göre ödemeler anında yapılacak.

Söz konusu müjdeden yararlanabilmek için bazı şartları karşılamanız gerekiyor. Şartlar arasında en önemlisi Vakıfbank müşterisi oluyor oluşunuzdur. Vakıfbank geçtiğimiz günlerde yeni model kartlarını tanıttı. Click Kart adı verilen kredi kartı ile ödemelerinizi en kolay şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Dijital kart olarak geçen kart başvurunuzun onaylanmasından hemen sonra kullanılabilir hale geliyor.

Click Kart için mobil bankacılık uygulamasından veya Vakıfbank internet sitesi üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapabilirsiniz.

Başvurunuzun onaylanması sonrasında CVV ve diğer önemli bilgiler mobil bankacılık uygulamasında yazacaktır. Click Kart müşterileri QR Kod ile ödeme yapabilir bunun yanı sıra ilk alışverişte 50TL’ye varan geri ödeme alabilirsiniz.

Vakıfbank 2000TL Faizsiz Kredi İmkanından Nasıl Yararlanılır?

Vakıfbank yeni Click kart ile birlikte 2000TL faizsiz masrafsız kredi imkanı da sunulmuş durumda. Peki, Vakıfbank 2000TL Kredisinden nasıl faydalanırım?

Mobil bankacılık veya internet sitesi üzerinden Vakıfbank’a giriş sağlayın, hemen ardından Click Bank başvurusu sağlayın. Başvuru değerlendirme süreci hızlı bir şekilde sonuçlanacaktır. Başvurunuz onaylandıktan sonra Click Kart müşterisi olacak ve pek çok avantaja sahip olacaksınız.

Kartınız onaylandıktan sonra, taksitli nakit avans sekmesine geçiş sağlayın. Size özel ayrılmış olan nakit avans limitine göre nakit avans çekim işlemi yapabilirsiniz. Söz konusu nakit avans çekimleri tavan fiyat olarak 2000TL’dir.

Vakıfbank 2000TL Nakit Avans Kaç Taksit

Vakıfbank 2000TL Kredi İmkanı kaç ay taksitleniyor? Söz konusu krediden yararlanacak olan müşterilerin kredinin 4 Ay’a kadar taksitlendirilebildiğini bilmesi gerekmekte.

Ayda 500TL olacak şekilde taksitlendirme yapılmakta. Dosya masrafı ve diğer masraflar olmadığı için ekstra ödemelerde bulunmamaktasınız. 2000TL Nakit avans kredisinin sınırlı sayıda olduğunu ve elinizi çabuk tutmanız gerektiğini de hatırlatmakta fayda var.

Vakıfbank 2000TL Masrafsız Kredi Ne Zaman Bitiyor

Vakıfbank Click Kart müşterilerine özel bir şekilde sunulan 2000TL Masrafsız kredinin bitişine dair bir tarih bulunmamakta. Ancak söz konusu kampanyadan yararlanmak isteyenlerinin elini çabuk tutması gerekmekte çünkü katılım sınırlı.

20 Bin Vakıfbank üyesinin başvurusu sonrasında 2000TL masrafsız kredi alımı tamamen kapatılacak. Krediden yararlananların bir kereye mahsus yararlandığını da hatırlatmakta fayda var.