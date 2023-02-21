3 bankadan deprem! Ön Onaysız Kredi İmkanı İle Kredi Çekmek Çok Kolay

SGK´ lı olan kişilere ön onayı gerekmeksizin 50.000 TL tutarında kredi imkanı tanımlanabilmektedir. Üç bankanın birleşerek başlatmış olduğu bu kampanyada SGK kanın sistemine kayıtlı olan kişilerin bu bankalardan kredi alabilme imkanı bulunmaktadır. Kredilerin imkanlarından faydalanabilmek için bankaların şartlarını taşıması gerekmektedir. Bankanın istemiş olduğu şartları taşımayan vatandaşların bu imkandan faydalanabilmesi mümkün olmamaktadır.

Üç bankanın anlaşmış olduğu ve birleşerek başlatmış olduğu bu kampanyadan faydalanabilmek için internet üzerinden yapılabilmektedir. İnternet üzerinden başlatılan bilen başvuru sayesinde kredi notu 1200 ve üzeri olması durumunda vatandaşların kredi kullanabilmesi mümkün olmaktadır.

1200 ve altı olan kredi notuna sahip kişilerin bu krediden faydalanabilmesi mümkün olmamaktadır. Alınmış olan kredilerin ise 36 ay vade belirlenmiş olup ilk ödeme de 3 ay erteleme imkanı da bulunmaktadır.

Ancak başlatılan bu kampanyadan faydalanabilmek için bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde tanımlamış olmanız oldukça önemlidir. Bilgilerinizin yanlış ve eksik olması durumunda bu kredi imkanlarından faydalana bilmeniz mümkün olmamaktadır. Kredilerden faydalanabilmek için online olarak ne ya banka şubelerinden başvuruda bulunarak kullanabilmeniz mümkündür.

Bu kredi imkanından online olarak başvuruda buluna bilmeniz için bir takım gereklilikler bulunmaktadır. Bu gerekli koşullardan ilki çevrimiçi olmanızı sağlayacak bir internete sahip olmanızdır. Diğer bir gereklilik ise internet giriş yapabileceğiniz bir cihazdır. Bu cihaz sayesinde ve internet sayesinde başvuru yapabilmeniz de mümkün olacaktır.