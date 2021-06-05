TC Vatandaşı Olan Herkese 6600 TL Destek ödemesi yarın itibari ile başlıyor

Pandemi döneminde yaşanan zor günler için destek ödemeleri devam ediyor. 2021 yılının sonuna kadar devam edecek bu sosyal yardımların hangileri olduğu da merak edilmektedir. Devletin bu zor günlerde bir çok vatandaşın yanında olduğunu söyleyebiliriz. Yardım almak isteyenlerde devletin verdiği sosyal yardımlardan faydalanarak ihtiyaçlarını giderebilirler.

Devletin verdiği yardımlar son zamanlarda oldukça tavsiye ediliyor. Farklı yardım kampanyaları ile birçok destek verilmeye devam ediliyor. Yakın zamanda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni yardım destek paketleri açıklanacağı duyuruldu. Pandemi döneminde, yardım destekleri ve hibe desteklerinde 6600 TL ödeme yapılacak. İşte detaylar..

Esnaf Olanlara 6600 TL Ödeme Desteği

Esnaf olan kişilere devlet destekleri devam edecek. Pandemi döneminde en çok etkilenen kesim olan esnaflara verilen 3 bin TL ve 5 bin TL hibe destekleri haricinde 6600 TL'ye kadar yardım parası da verilecek. Bu yardım parası yakın zamanda duyurulacak ve esnaf bu yardım parası ile rahat bir nefes alacak. Bu verilecek yardım kredi olarak değil, hibe olarak verilecek. 6600 TL ödemeleri alabilmek içinde başvuru sadece e-devlet üzerinden olacak. Bu destekleri alan kişiler, 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği alan kişiler olacaktır.

Annelere de 6600 TL Ödeme Desteği Gelecek

Annelerin de son zamanlarda oldukça sıkıntılı dönemler yaşadığını söyleyebiliriz. Çocuklarının eğitimleri ile evde ilgilenen anneler, aynı zamanda çalışamları durumunda da oldukça zorda kalmaktadırlar. Annelere koronavirüs dönemi boyunca verilecek destekler haricinde 6600 TL destek ödemeleri yapılacaktır. Ödemeleri başvuru yapmak isteyen kişilerin e-devlet üzerinden yapılacağı duyuruldu. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra ve meclisten onay geçtikten sonra 30 gün içinde başvuru yapan herkese hibe olarak ödeme aktarılacaktır.

Yaşlılar da 6600 TL Ödeme Alacak

65 yaş üstünde olan ve emekli olmayan kişiler, bu desteklerden faydalanacaklardır. Devletin sürekli olarak destek verdiği 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza pandemi döneminden sonra 6600 TL destek verilecek. Bu destek 600 TL, 3000 TL ve 3000 TL olarak 3 ayda hesaplara yatacak. Başvuru yapmak isteyenler, ödemeler onay alması durumunda e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirecekler. 65 yaşından büyük olan ve emekli olan kişiler bu aylıkları alamayacaklar.

Öğrenci Olanlara da 6600 TL Eğitim Desteği Verilecek

Verilecek olan bu destek paketinde öğrencilerde yararlanacaklar. Eğitim ve öğretim hayatı boyunca sıkıntı yaşayan ve maddi durumu kötü olan öğrencilerin aileleri bu yardım parasına başvuru yapabilecekler. Başvurular e-devlet üzerinden yapılacak ve anında sonuçlanacak. Eğer yukarıda verilen yardımlardan alan aileler varsa, bu yardım talepleri onaylanmayacaktır. Öğrenci kimlik belgesi, Muhtaçlık belgesi olan kişiler bu yardımlardan faydalanacaktır.