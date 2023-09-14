Emekli ve memur için Temmuz ayı görüşmeleri doğrultusunda %25 zam uygulandı. SSK, Bağ-kur ve Memur Emeklisi için uygulanan Temmuz maaş zammı sonrası en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olarak kaldı. Kök maaş üzerinden yapılan uygulama emeklinin aylık masraflarını karşılayamadı.

Memur maaşına 8.077 TL'lik seyyanen artış yapıldıktan sonra gözler emekliye çevrildi.

Emeklilerin maaşı içinde iyileştirme yapılması talebi iletildi. Konu hükümet tarafından değerlendirildi. Bakan Mehmet Şimşek “En düşük emekli maaşını iyileştirmek için talimatları aldık ve çalışmaları başlattık” açıklamasını yaptı. Gözler meclisten gelecek habere çevrildi.

CUMHURBAŞKANI: “MEMNUN EDECEK ADIMLAR ATACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan bulduğu her fırsatta sokağa iniyor. Vatandaşlarla bir araya geliyor. Emeklilerin sorunlarını dinliyor. Resmi programına ev ziyaretlerini de dahil ediyor. Son kabine toplantısı sonrası gazetecilerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yaptı:

“Nitekim birinci ve ikinci açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız.”

BAKAN IŞIKHAN: “İMKANLARI ZORLAYACAĞIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli maaşına yönelik yapılacak iyileştirmeler için “Taleplerinize kayıtsız kalmadık” dedi ve şu sözleri ekledi:

“Tüm imkanlarımıza hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek isterim. Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaları başlattık.”

2024 emekli maaş zammı 6 aylık enflasyon verisi, refah payı ve ek iyileştirmelerle Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandıktan sonra netlik kazanacak.