Cumhurbaşkanı Erdoğan ışık hızıyla imzaladı! Tüm borçlar kapanıyor! Borcu, harcı olan kalmayacak

Tüm borçlar kapanıyor! Borcu, harcı olan kalmayacak... Cumhurbaşkanı Erdoğan ışık hızıyla imzaladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan borç kapatma kredileri başvuruları için ilk taksit günleri belirlenmektedir. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklamalar peş peşe geliyor. Hızla açıklanan tarihler ve yeni yapılan toplantıların ardından kredi bekleyenlere yeni müjdeler geliyor.

Bu kapsamda gelen müjdeler gençleri sevindiriyor. Bu kredilerin faizsiz kredi olması da oldukça dikkat çekmektedir. Borç kapatma kredilerine her geçen gün bir yenisi eklenirken bu krediler esnafları da sevindiriyor. Genel olarak esnaf ve gençler için büyük müjdeler veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını yapmaları için çeşitli bankalara talimatlarını verdi.

Bu kapsamda bu müjdeler sonrasında hızlanan çalışmalar sonucunda tüm vatandaşların başvurularına açılan başvurular sonucunda borcu olanlar için çeşitli olanaklar sağlanmakta. Çeşitli bankalara verilen talimatlar sonucunda avantajlı teklifler sunularak en erken 6 aylık gecikmeli ve faizsiz tekliflerle vatandaşların borçlarını kapatmalarını ve yeni iş yeri açacaklara ve iş kuracaklara büyük müjdeler verildi.

İş yeri açanların üstündeki yükü oldukça hafifleten bu teklifle vatandaşların üstündeki yük oldukça hafifleyecek ve borçları kapatarak ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde içlerin rahatlayacağı bir süreç olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sunulan bu teklif fikri bankalara gidilerek başvuru yapma sonucunda vatandaşlara destek oluyor.

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