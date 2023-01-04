9-10-11 Ocak'ta start veriliyor! TC kimlik numaranızla faizsiz kredi müjdesi, 100.000 TL veriliyor!

TC kimlik numaranızla faizsiz kredi müjdesi, 100.000 TL veriliyor! 9-10-11 Ocak'ta start veriliyor! Hem de bu kredinin geri ödemesinde faiz uygulamıyor. Bankanızdan kredi talebinde bulunmak için kartınızla hızlı bir şekilde başvurunuzu yapabilirsiniz. Hangi banka emekliler için verdikleri kredilere nasıl başvuru istiyor?

Ziraat Katılım Bankası SGK Emeklilerine Faizsiz İhtiyaç Kredisi

Emeklilere sunulan faizsiz kredi desteğini Ziraat Bankası kendi müşterilerine uygun şartlarda sunmaya devam ediyor. Ziraat bankası kendisinden maaş alan emeklilere çok uygun bir kredi seçeneği sunuyor. Faizsiz kredi imkanı ile emekliler aldıkları destek kredisini geri öderken çok büyük kolaylıklar sağlanıyor. SGK emeklisi olan kişiler Ziraat Bankası’ndan kredi aldıklarında bu krediyi faizsiz olarak 36 ay vade ile geri ödeyebiliyor. Ayrıca bu kişiler kredilerini geri öderken 3 ay erteleme yapabiliyor.

Türkiye Finans Bankası SGK Emeklilerine Faizsiz İhtiyaç Kredisi

Türkiye Finans Katılım Bankası üzerinden SGK emeklisi olan kişileri faizsiz kredi için bankalarına başvurabilmektedir. Emeklilik maaşını Türkiye Finans Katılım Bankası’na taşıyanlar bu kredi için başvuruda bulunabilirler. Bankaya kredi başvurusunda bulunanlar aldıkları krediyi 36 ay vadeli olarak ödeyecektir. Bu ödemelerde hiçbir şekilde faiz işlemi uygulanmamaktadır.



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