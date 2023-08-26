Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için talimatlarını gem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e iletti. Bakanlar, maaş zammı konusunda gerekli çalışmalara başladı. Emekliler, Temmuz ayında aldıkları maaş zammını yeterli bulmadıkları için maaşlarına yeniden zam yapılmasını istiyor.

Emeklilerin maaşına Temmuz ayında yüzde 25 zam yapıldı. Bu zamdan yararlanamayan emekliler de oldu. Kök aylığı 6000 TL ve altında olanların maaşında herhangi bir değişim olmadı. Yapılan zam sonrasında pek çok emekli hala 7500 TL alıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAKANLARA TALİMAT VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine talimat verdiğini belirtti. Işıkhan, bu talimat gereği çalışmalara başladıklarını ve imkânların zorlanarak gerekenin yapılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e de talimat verdi. Erdoğan, farklı kalemlerden tasarruf sağlanarak emeklilere zam yapılmasını istedi.

EMEKLİLER İÇİN FARKLI FORMÜLLER MASADA

Emekliler için farklı formüllerin değerlendirildiği belirtildi. Emeklilere sadece enflasyon oranında zam yapılması söz konusu olabilir. Memur emeklilerine toplu sözleşme artışı da verilecek. Ocak ayında yapılacak iyileştirme, öne alınabilir. Ekim ayında Meclis açıldıktan sonra emekliler için bir zam haberi gelebilir.

Emekliler için seyyanen zam yapılması da düşünülüyor. Özellikle maaşı 7500 TL olanlar için seyyanen bir zam yapılabilir. Uzmanlar, en düşük emekli maaşının 10 bin TL olacağını belirtiyor. Emeklilere kademeli zam yapılması da masadaki seçenekler arasındadır.

Emekliler, düşük maaşları nedeniyle ciddi bir geçim sıkıntısı çekmeye başladı. Bu nedenle emekliler bir an evvel maaşlarının yükseltilmesini istiyor. Emekliler, enflasyon karşısında yeterli olacak bir maaş artışı talep ediyor. Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon beklentilerine göre emeklilere yapılacak zam oranı %30’un üzerinde olacak. Ekim ayında emekli maaşı konusunda çalışmalar başlayacak.