Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emekli Olan Kişiler İçin Düğmeye Bastı, Mart ve Nisan Ayında Ödemeler, "Ramazan" İçin Verilecek

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan Açıklama ile birlikte mart ayı ve nisan ayı içerisinde emekli olan vatandaşlara Ramazan kredisi ödemesi kamu bankaları üzerinden devlet destekli olarak ödeneceği açıklandı. Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları olan Halkbank Vakıfbank gibi bankalar üzerinden maaş alan tüm emeklilere ihtiyaç kredisi ödemeleri daha önce Kredi kullanıp düzenli ödemeleri olmuş olmaları durumunda 50.000 TL'ye kadar verileceği açıklandı. 50 bin TL ihtiyaç kredisi almak istediğiniz zaman sizler de bu bankalardan 36 ay vadeli Kredi kampanyasına katılarak işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve hızlı bir şekilde bankaların başlatmış olduğu kredi kampanyalarına katılabileceksiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirecek olan bu bankalardan kredi ödemeleri internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvuru yapmaları halinde hızlı bir şekilde şubelere gitmeden hafta sonu olsa bile ödemeler gerçekleştirileceği açıklandı. 3 kamu Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların emekli maaşı hesabı bu bankalar üzerinde olmaması durumunda kredi işlemleri aynı gün içinde verileceği kampanyaya katılabilmesi için maaş müşterisi olması gerekmektedir.

50.000 TL haricinde daha yüksek limitlerde de bireysel tüketici kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar 100.000 TL'ye kadar alacakları bu krediler de 24 ay vadeli olarak Kredi işlemlerini gerçekleştirebilirler ve özellikle de borç kapatma kredisi kullanmak istiyorlarsa banka borç kapatma kredisi ile birlikte hızlı bir şekilde sonuç alabilmektedirler.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı hesabınız ile hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız sadece banka şubelerinde giderek kimlikleriniz ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebileceğinizi de bilmeniz gerekmektedir.