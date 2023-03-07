PTT ödemeleri yapacak, 10 bin TL üzerinde ödeme almak isteyenlere TC kimlik ile sorgulama yapılarak, Nakit verilecektir

PTT üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşların ihtiyaç kredisi ödemeleri 10.000 TL üzerinde olmak şartı ile düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşlara sunulacak ve ihtiyaç kredisi kullandırılacaktır. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapmak istiyorsanız Kredi işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalardan 36 ay vadeli ödeme olarak sadece 50.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz. PTT ve Aktif Bank arasında yapılan anlaşma ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların şubeleri gitmeden de işlemleri gerçekleştirileceği ve kredi kullanabileceği bu kampanyalara hemen aynı gün içinde ödemeler verilmektedir.

PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız banka şartlarına uygun olan tüm vatandaşların diledikleri zaman kredi ödemeleri hızlı bir şekilde hesaplarına yatırılacak ve onaylanan bu krediler aynı gün içinde kullandırılacaktır. PTT şubelerine giderek t.c kimlik numaranız üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda şartları uygun olan kişiler 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak Kredi değerlendirmesine giderek istedikleri zaman bu bankadan ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir.

PTT şartları uygun olan kişiler kredi başvurusu nasıl yapabilir?

PTT ihtiyaç kredisi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsunuz PTT şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden veya gişe personeli üzerinden kredi başvurusu gerçekleştirebilirsiniz. 50.000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda aynı zamanda bankanın sms kredi servisine başvurularını gerçekleştirerek de nakit kredi ödemesi alacağını söyleyebiliriz.

PTT üzerinden Cep telefonunuz aracılığı ile birlikte sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız PTT yazıp boşluk bırakıp t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 30 50 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.