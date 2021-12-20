Cumhurbaşkanı Erdoğan Emekli İçin Müjdeli Haberi Verdi, Emekli Olanlara Kamu Bankaları Bugünden İtibaren Ödeme Yapacak

Son zamanlarda yaşamış olduğumuz döviz kuru artışı ve ekonomik sıkıntılar yüzünden emekli olan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek müjdeli haberleri bekliyor. Özellikle yapılan askeri ücret zammı sonrasında emekli maaşlarına nekadar zam yapılacağı haberi Cumhurbaşkanı tarafından duyurulacak. Bu duyurular yapılırken, ayrıca, paraya ihtiyacı olan emekliler içinde yeni kampanyalar devlet tarafından yapılıyor.

Kamu bankaları üzerinden ihtiyaç kredisi almak isteyen emekliler, daha önce kredi onayı alamadıysa bankaya başvuru yaparak, devlet destekli 100000 TL'ye kadar kredi kullanabilecek. Son dakika kampanyası olarak yapılan bu kredilerde 100000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen kişiler, ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli, toplamda da 36 ay vadeli, sadece devlet destekli olarak kredi imkanından faydalanabilecek.

Emekli olan kişiler için yapılan bu kampanyalarının en güzel taraflarından birtanesi hem ertelemeli kredi seçeneği hemde düşük faizli kredi olmasıdır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından verilecek ve sadece emekli olan müşteriler için kullandırılacak olan bu kredilerde düşük kredi notu olan vatandaşlarda onayı alabilecek. ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine giderek veya bankaların internet sitelerine girerek başvurularını gerçekleştirebilecek.

Emekli olan kişiler, Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa, hangi bankadan başvuru yapacaksa o bankadan emekli maaş alması veya emekli maaşını o bankaya taşıması gerekiyor. Emekli maaşınızı taşıma işlemleri sonrasında 100000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz.

Vakıfbank emekli borç kapatma kredisi ile 100.000 TL’ye kadar nakit desteğinden yararlanabilirsiniz. Banka üzerinden maaş alan tüm emekliler bu kredi desteğinden alabilirken, 36 ay vade ve 3 ay öteleme imkanlarından da yararlanabilecek. Başvuru için en yakın Vakıfbank şubesine gidilebileceği gibi, internet bankacılığı üzerinden de başvuru işlemleri gerçekleştirilebilecektir.