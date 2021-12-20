Memur ve Emekli Maaş Zamları Ne Kadar? 2022 Memur Maaş Zamları Bakanlık açıkladı

Asgari ücret zammı açıklandıktan sonra gözler memur ve emekli maaşlarına döndü. 2022 memur maaşlarına zam ne kadar olacak? asgari ücretle birlikte diğer çalışanlarında maaşları artacak mı? Memur, memur emeklisi ve emekli vatandaşlarla birlikte ailelerin gözleri hükümetten gelecek açıklamaya çevrilmiş durumda. Peki memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

Her kesimden milyonlarca vatandaşın son günlerde merakla beklediği şey asgari ücret zammıydı. Asgari ücret zammı birkaç gün önce açıklandı. Asgari ücrete %50 zam gelerek 4 bin 250 Türk lirasına yükseldi. Gelen bu zamdan sonra da özellikle memur ve emekli vatandaşlarla ailelerinin gözleri maaşlarına gelecek zamlara çevrildi. Milyonlarca vatandaş şimdi hükümetin yapacağı zam açıklamasını bekliyor.

Memur ve emekliler her sene ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Bu yapılan zamlardan ise ülkemizde milyonlarca memur, SSK emeklisi ve BAĞ-KUR emeklisi yararlanıyor. Zam oranları yapılırken ise TÜİK tarafından açıklanan altı aylık enflasyon oranları dikkate alınıyor. Peki asgari ücretten sonra enflasyon en olacak? ayrıntılar haberimizde.

2022 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete gelen zamlar açıklandıktan sonra Google başta olmak üzere arama motorlarında vatandalar 2022 memur maaş zamlarını ve 2022 emekli maaş zamlarını aramaya başladı. Memur maaşlarına zam yapılırken yıllık enflasyon oranları dikkate alınıyor. 6 aylık enflasyon oranı da TÜİK tarafından 3 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Memur maaş zamları da aynı tarihte belirlenmiş olacak.

2022 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Aynı memur maaşlarına yapılan zam oranları gibi emekli maaşlarına yapılan zam oranları da enflasyona göre hesaplanıyor. Son altı aylık enflasyon verileri 3 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Aynı gün memurlarla birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklisi vatandaşlar da maaşlarına yapılacak enflasyon zam oranlarını öğrenebilecekler.

EMEKLİYE EK ZAM OLACAK MI?

Yılın son günlere geldiğimiz bugünlerde ise emeklilerin gözü enflasyon rakamlarına döndü. Ocak ayında emekli vatandaşlarımız altı aylık enflasyon verilerine göre 2022 yılı için ilk zamlarını alacaklar. Memur emeklisi vatandaşlar da toplu sözleşme ve enflasyon farkı kadar zam alacaklar. Fakat özellikle de emekli sendikalarının da çağrısıyla şimdi gündemde ek bir zam var.

ÇALIŞMA BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’den de konuya dair açıklamalar geldi. Bilgin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı konuşmada maaşlara değinerek emekli gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili de çalışmalar olduğunu açıkladı. Bakan tarafından yapılan bu açıklamalardan sonra da ilave zam beklentileri de artmış oldu. Yani emekliler enflasyon zammına ek olarak bir zam daha alabilirler.

TÜİK VERİLERİNİ AÇIKLADI

TÜİK tarafından temmuz ve kasım ayları arasındaki enflasyon oranları açıklandı. Beş aylık enflasyon oranları ise yüzde 10,48 olarak gerçekleşti. Kesin zam oranları içinde sadece aralık ayı verileri kaldı. Merkez Bankası tarafından yapılan TÜFE beklenti anketine göre de aralık ayı için enflasyon beklentisi yüzde 23,85 oranında. Buna göre altı aylık enflasyon oranı yüzde 14,2 oranında gerçekleşecek. Eğer bu tahmin doğru olursa emekli vatandaşlar ve aileleri ocak ayında yüzde 14,2’lik oranında bir zam alacaklar.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ ENFLASYON FARKI ALACAK

Tahminler doğru çıkar ve eğer enflasyon ,2 oranında gerçekleşirse memur ve memur emeklileri de aldıkları %5’lik zam oram oranına ek olarak ocak ayında yüzde ,2 oranında enflasyon farkı alacaklar.

