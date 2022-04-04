Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Maaşlar Yükselecek, Asgari Ücrete Ek Zam Yapılacak! Asgari ücrete ek zam yapılması konusunda son dakika bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşları enflasyon denilen canavara karşı koruyacaklarını söyledi.

Alınan bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete yeniden zam yapılması konusunda konuştu. Maaşların yükselmesi beklenirken asgari ücretli çalışan vatandaşlar açısından bu haber adeta bayram etkisi yarattı. Türkiye'de meydana gelen son zam haberleri hayat pahalılığı ne yazık ki 3 ve daha da üzerinde aile sayısı olan vatandaşlara oldukça problemler oluşturmaktadır. Alınan maaşlar yetersiz kalırken, asgari ücreti vatandaşlar, asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı.

Asgari Ücrete Ek Zam Yapılacak Mı Yapılmayacak Mı?

Bilindiği gibi 2021 senesinin aralık ayı içerisinde asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına başlanmış ve 2022 senesi içerisinde uygulanacak asgari ücret tutarının net bir şekilde 4353 TL olmasına karar verilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yapmış olduğu bir açıklamada emekli vatandaşlara verilen temmuz zammı ile beraber asgari ücretli vatandaşlara da zam yapılabileceğini ve böylelikle bu çalışmalardan olabileceğini açıklamıştı. Diğer taraftan Ak Parti grup başkanvekili Cahit Özkan ise bu konuyla alakalı bir açıklama yapmış ve asgari ücretin arttırılması gerektiği ile ilgili bilgilendirmelerde bulunmuştu.

Hükümet kanadından asgari ücrete ek zam yapılması ile ilgili tartışmalar sürerken, son noktayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyması bekleniyor.