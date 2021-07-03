Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, Kredi ve Kredi kartı borçları faizsiz ertelenecek! 2021 sonuna kadar ödeme yok

Hükümetten vatandaşlara güzel haber. Devlet Faizsiz kredi ve hibe desteği veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faizsiz kredi ve hibe açıklaması vatandaşları sevince boğdu. Recep Tayyip Erdoğan Temmuz ayında faizsiz kredi, kredi ve kredi kartı borç erteleme ve hibe desteğini duyurdu!

Vatandaşlara kredi, kredi kartı ve borç ödeme kolaylık!

Vergi borcu ve matrah gibi merakla beklenen esnaf desteklerin tamamlanması ve az da olsa esnafın nefes alması sonrası, tüm yasaklar kalktı ve vatandaşlar yeni normalleşmeye Temmuz ayıyla alışmaya çalışıyor. Ankara kulislerinde ise Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya kitlendi. Vatandaşlara faizsiz kredi, hibe desteği ve kredi ve kredi kartı borçları faizsiz ertelem gibi açıklamalara hazırlanıyoruz sözleri büyük merak uyandırdı ve haber24 detaylarına ulaştı!

Temmuz ayında Hibe Desteği, Faizsiz borç erteleme ve faizsiz kredi duyurusu!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu isteği doğrultusunda gözler Erdoğan çevrildi. Hibe Desteği ve tüm borçların 2021 sonuna kadar ertelenmesi gibi destek paketi sunulacak. Devletten vatandaşlara yapılacak destek için şimdiden anlaşma tamam.

Borçlar 2021 sonuna kadar erteleniyor!

Ak Parti mecliste çalışmalarına başladığı, hükümetin resmi gazete yayınlamak için gün saydığı kredi ve kredi kartı borçları nasıl erteleneceği belli oldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi çeken vatandaşların borçları 1 Ocak 2022 tarihine kadar koşulsuz ertelenebilecek. Kredi ve Kredi kartı borcu için kalan 6 ay da vatandaşlar rahatsız edilmeyecek ve ödemeyenlere herhangi bir faiz verilmeyecek.

Kamu bankaları gibi kredi ve kredi borçlarını ödeme gücü kalmayan vatandaşlardan özel bankalar borç isteyemecek. Şu zamana kadar en önemli umut, borcu olan vatandaşların borçlarını faizsiz erteleme, banka borçları haricinde ödenecek borçlar için faizsiz kredi merak ediliyor. Ancak hükümet tek desteği bunlarla da sınırlı değil.

Hibe Desteği geliyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara ve esnaflara yeni KOSGEB desteklerin geleceğini de duyurdu. İşsiz vatandaşları, iş kurmak isteyen vatandaşları ve istihdam sağlanacak projeler için KOSGEB 50 bin TL, 75 Bin TL ve 100 bin TL hibe destek vereceği öğrenildi.

KOSGEB destek Dünya Bankasından geliyor. Daha önce açıklanan ancak henüz dağıtılmayan kredi hibe desteği olarak dağıtılacka. Esnaflar sonrası vatandaşlara 3 bin TL, 5 bin TL ve 10 bin TL nefes hibesi verilecek.