Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, En düşük emekli maaşı 7500 TL olacakken Ek ödemelerin limitleri de belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen akşam katılmış olduğu bir televizyon programında emekli maaşlarının en düşük 5.500 TL'den 7500 TL'ye çıkarılacağını açıkladı. 14 Mayıs seçimleri öncesinde yapılacak olan bu değişim ile birlikte emekli olan vatandaşlar karar onaylanmasından sonra yüksek emekli maaşı alabilecekler. 5500 TL'den 7500 TL'ye çıkan emekli maaşı hesapları üzerinden aynı zamanda vatandaşlara verilecek olan kamu bankaları üzerindeki ek ödemeler ile ilgili de karar değişti. daha önce 20.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak verilecek olan emekliler için ek kredi ödemesi şimdi 50.000 TL'ye kadar çıkartılacak ve Ramazan Bayramı için bu para kullandırılacaktır.

50.000 TL emeklilere verilecek olan ek ödemeler ile ilgili başvurular nasıl yapılır?

Emekli maaş hesaplarının üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsunuz ve şubelere gitmeden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapmak istiyorsanız sizler de Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı almanız durumunda işlem yapabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlar için belirtilen şartlara uygun olarak hızlı bir şekilde Kredi ödemesini gerçekleştirebilecek ve bu ödemelerden faydalanarak dilediğiniz zaman hızlı bir şekilde kredi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için gerçekleştirmiş olduğu bu nakit kampanyalarında dilediğiniz zaman ödemeler vereceği ve kredi ödemelerini hesaplarına yatırabileceği bir kampanya oluşturdu ve vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar destek ödemesi vereceğini açıkladı.

Devlet destekli ödenecek olan bu nakit kampanyalarına katılabilmeniz için maaş müşterisi olmanız gerekmektedir.