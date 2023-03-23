BİM, A101, ŞOK 2023 Ramazan Hediye Kartı Dağıtacak! Çok Uygun Fiyatlarla…

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların temel ihtiyaçları arasında gıda önemli bir yer tutuyor. Ülke genelinde yaşanan deprem felaketi ve ekonomik kriz nedeniyle maddi desteğe ihtiyacı olan kişi sayısı artarken, hayırsever vatandaşlar da bu kişilere yardım eli uzatmanın yollarını araştırıyor. Bu amaçla, market zincirleri tarafından başlatılan kampanyalar ile ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor.

Ramazan kolileri, içinde bir ailenin ihtiyacı olan tüm gıda ürünlerini barındırarak yardım kampanyalarının öncüsü oluyor. Bunun yanı sıra, marketlerde satılan her üründe geçerli olacak hediye çekleri de oluşturuluyor. Genellikle market kasalarından alınabilen bu çeklerin koşulları her market için farklılık gösteriyor. Bazı marketler, kartın içine yüklenen bakiyeye ek olarak katkı kampanyaları da düzenleyebiliyor.

A101 RAMAZAN HEDİYE KARTI 2023

A101, Ramazan ayında maddi yardıma ihtiyaç duyan sevdiklerimize veya vatandaşlara destek olmak isteyen hayırseverler için bir yardım kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında hediye çeki ve sanal çek uygulaması sunuluyor. Hediye çeklerinin kullanım süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Hediye çekleri 50, 100, 150 ve 200 TL değerinde olup, A101 market kasalarından nakit, kredi kartı, fastPay ve BKM Express gibi ödeme yöntemleri kullanılarak satın alınabilir. Satın alınan hediye çekleri, elden verilebileceği gibi, hediye edilecek kişinin telefon numarasına SMS yoluyla da gönderilebilir. Hediye çekleri, A101’in tüm şubelerinde kullanılabilir ve almak istenilen her üründe geçerlidir. Çeklerin bakiyesi tek seferde veya parça parça kullanılabilir.

BİM RAMAZAN HEDİYE KARTI 2023

BİM, uygun fiyatlı ürünleriyle sıklıkla tercih edilen bir zincir markettir. BİM, ihtiyaç sahipleri ve sevdiklerine yardım etmek isteyen hayırseverler için her yıl hediye kartları sunmaktadır. Hediye kartları BİM market kasalarından satın alınabilir ve yüklenebilir bakiyeli olarak oluşturulmuştur. En az 100 lira yüklenebilen bu kartların içine istenilen miktarda bakiye yüklenebilir.

Hediye kartını teslim alan vatandaşlar, bu bakiyeyi tek alışverişte kullanmak zorunda değildir. Kartın içinde yer alan bakiye, teslim tarihinden itibaren 12 ay boyunca parça parça kullanılabilir. Hediye kartı tüm BİM şubelerinde geçerli olup, BİM’de satılan tüm ürünleri satın almak için kullanılabilir. Ramazan hediyesi olarak, hediye kartı yerine satın alan kişinin istediği ürünlerin yer aldığı bir Ramazan Paketi de hazırlanabilmektedir.

ŞOK MARKET RAMAZAN HEDİYE KARTI 2023

Ramazan ayı için hazırlanan ŞOK Market hediye kartları ile sevdiklerinizi veya ihtiyaç sahibi vatandaşları mutlu edebilirsiniz. Tüm ŞOK Market şubelerinde geçerli olan bu kartlar, 25 TL, 50 TL ve 100 TL tutarlarındadır. Tütün ve telefon hattı yüklemesi hariç tüm ürünlerde kullanılabilen hediye kartlarının bakiyeleri tek seferde ya da 1 yıl boyunca parça parça kullanılabilir. Hediye kartları, ŞOK Market kasalarından nakit ya da kredi kartı kullanarak satın alınabilir. Ayrıca, ŞOK Market hediye kartını temin etmek için 08502816821 numaralı çağrı merkezini de arayabilirsiniz.

ŞOK Market ayrıca, dilediğiniz kişiye hediye alışveriş kodu göndermenizi sağlamaktadır. Bu kodları göndermek için, yardım etmek istediğiniz kişinin numarasını ŞOK Market kasasındaki görevliye söyleyebilir veya 08502816821 numarasını arayarak ŞOK Market'e bildirebilirsiniz. Alışveriş kodu hediyesi alan kişiler, ŞOK Market'lerde yaptıkları alışverişin sonunda, telefonlarına gelen kodu söyleyip ihtiyaçlarını hiç para ödemeden karşılayabilir.