Akbank ve 2 Bankanın Yaptığı Duyuru Olay Oldu! Nakit İhtiyacına 10.000 TL Net Ödemeli Çözüm Geldi! Aylık Ödeme Yok

Bankalar son zamanlarda yapmış oldukları kampanyalar ile birlikte sürekli olarak internet sitelerindeki en baştaki haberlerde olmaktadır. Ramazan Bayramı yaklaşırken, özel bankaların yapmış olduğu yeni kampanyada özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için net ödemeli 10000 TL para hazırlandı. Akbank tarafından başlatılan nakit kampanyasına katılacak olan kişiler belirtilen şartlar dahilinde uygun olmaları durumunda, şubelere gitmeden de internet bankacılığı üzerinden bu kredileri alabileceği haberi geldi. Akbank tarafından başlatılan bu kampanya sonrasında nakit kredi kullanacak olan kişilerin diğer bankalar tarafından da bu kampanyaları yapıldığı görüldü. Akbank ile birlikte, Denizbank ve İNG Bank üzerinden de başvurularını gerçekleştirerek, işlem yapacak olan vatandaşlar, 10000 TL gelir belgesiz olarak bayrama kadar en düşük faiz oranlarında kredi kullanabilecektir.

Akbank

Akbank, Üzerinden İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak, başvurularını gerçekleştirebilir. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. Banka 10 bin TL'ye kadar sizlere kredi imkanı sağlayacak ve nakit kredi kullanmanız durumunda da hızlı bir şekilde ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında sizlere bilgiler verecektir. ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin, SMS kredi haricinde mobil uygulama aracılığı ile de kredi alabileceği haberini sizlere söylemek istiyoruz.

Denizbank

Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunarak, işlem yapacak olan vatandaşlar cep telefonlarının mesaj kısmından SMS atabilir ve bu bankanın resmi internet sitesine girerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. 10000 TL ihtiyaç kredisi 36 ay vadeye kadar ve 90 gün ertelemeli olan ilk taksit ödemesi ile sizlere sunulmaktadır.

ING Bank

Banka şubelerine gitmeden kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar ve İNG Bank, resmi internet sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi başvurusunda bulunabilir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka sizin kredi puanınıza göre, faiz oranlarından yararlandırılmaktadır. Ayrıca size yakın olan banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte gelir belgesiz olarak 10000 TL'ye kadar nakit kredi başvurusunda bulunabilir, onay almanız durumunda da aynı gün içinde yine banka şubesinden kredi kullanıp bankadan çıkabilirsiniz.