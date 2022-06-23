Cumhurbaşkanı Erdoğan Canlı Yayında Emekli İçin Duyuru Yaptı! Kamu Bankalarını İşaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara hemen onay verileceği açıklandı. Kamu bankaları tarafından ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak ve emekli olan vatandaşlar, bu bankalar üzerinden emekli maaş alıyorsa, yüksek limitli gelir belgesiz olarak düşük faizli kredi kullanabilecek. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, işlem yapacak olan vatandaşlara, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. 3 kamu bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden de internet üzerinden başvurularını yaparak, özellikle 50000 TL'ye kadar kullanacakları kredilerde 36 ay vadeli işlem yapacak.

başvurularını yapmak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, şubelere gitmeden ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmaları için anında kredi imkanından sadece kamu bankaları üzerinden faydalanabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank şubelerine giderek kredi başvurularında bulunacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa, kredi için başvurularını bankanın internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak yapabilmektedir.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş almıyorsanız maaş, taşıma işlemleri sonrasında kredi başvurunuzu yapabilecek ve 36 ay vadeye kadar kredi işlemlerinden hemen faydalanabileceksiniz. Emekli maaşınızın bankaya taşıdıktan sonra SGK üzerinden verilen 750 TL emekli promosyonlarından da faydalanmanız mümkün olmaktadır.

Emekli olan kişiler sadece ihtiyaç kredisi değil, diğer bankadaki olan borçlarını kapatmak istiyorsa, borç transferi kredisine bu bankalar üzerinden kullanabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, şartları uygun olması durumunda aynı gün içinde kredi imkanından faydalanabilecek onaylanan tutar yine aynı gün içinde kendi hesaplarına yatırabileceklerdir. 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen kişiler banka şubelerinde banka, resmi internet sitesi üzerinden faiz oranlarını öğrenebilir.