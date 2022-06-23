Müjdeli Haber Geldi! 22 Yaş Üzerinde Olan Kişiler, 32.000 TL Nakit Ödemesi Alıyor

Son zamanlarda özellikle acil ihtiyacı olan vatandaşları, nakit kredi kullanmaları durumunda başvurularını gerçekleştirebilecekleri yeni kampanyaları duyurulmaya devam ediyor. Kampanya başlatan Denizbank, yapmış olduğu kampanyada 32000 TL ihtiyaç kredisini gelir belgesiz olarak vereceğini açıkladı. Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların 32000 TL'ye kadar kredi alabilmeleri için hızlı bir şekilde işlemleri gerçekleştirilmektedir. Denizbank kendi yapmış olduğu banka kredi politikalarına uygun olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar kredi imkanı tanırken, kredi taksit ödemelerinde 3 ay erteleme veya iki ay erteleme imkanı sunuyor.

Denizbank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank, SMS ile kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaları durumunda 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirmek için bazı şartlar uygun olmasını istemektedir. 1200 ve üzerinde bir kredi puanınız varsa, banka şubelerine giderek işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilirsiniz. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeye kadar yapılacak olan bu kredi ödemelerinde banka şubelerine giderek başvuru yapmanız durumunda kimliğiniz ve gelir belgeniz ile birlikte gitmeniz yeterlidir.

Banka şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar ise kredi başvuruları için şubelere gitmeden internet bankacılığını kullanarak da kredi kullanabiliyor. Denizbank, hesabınız var ise banka hesabınız üzerinden bir internet bankacılığı şifresi alın ve bu hesap ile birlikte hızlı bir şekilde kredinizi anında hesabınıza yatırın. Bu işlemler için banka şartlarına uygun olan kişiler kredi başvurularını internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden yapmaktadır.

32000 TL kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, ayrıca bankanın SMS kredi servisini kullanabiliyor. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız kredim yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 32 80 numarasına gönderin. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesajda, 5 dakika içerisinde kredi sonucu sizlere verilecek, onaylanan tutar aynı gün içinde hesabınıza yatacaktır. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek, İsteyen vatandaşlar, 32 80 numarasını, attıkları mesajda, kredi onayı alırsa, ayrıca, en yakın banka şubesine giderek bu krediyi hemen kullanabiliyor.