Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamıştı! Başvurular Yarın Başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Geçtiğimiz günlerde merak edilen konu ile ilgili talimat vermiş ve esnafa müjdeleri tek tek sıralamıştı. Buna göre; salgın yüzünden işlerini ara vermek zorunda kalan yardım esnafa sağlanacak, karşılıksız olmak üzere toplam 4 milyar 622 milyon liralık destek için başvurular yarın başlayacak. başvurular toplamda 1 ay sürecek, e-Devlet (giris.turkiye. gov.tr) üzerinden yapılacak olan başvurular, meslek kodlarına göre yapılacak. Başvuru adımlarını tamamlamakta sorun yaşayan kişiler bu konu hakkında esnaf odalarından yardım alabilirler. Başvuruların uygun bulunması durumunda, başvuru yapan kişinin banka hesabına destek ödemesi gerçekleştirilecek.

5 Bin TL Alacaklar

Hibe desteğinden, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) önce Gelir Vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.

Hibe; bir kez verilecek şekilde 2 ayrı grup için 5 bin TL ve 3 bin TL olacak. 5 bin TL verilecek olan birinci grupta dahil olan işletmeler; kahvehane, kafe, çay bahçesi, öğrenci yurdu, kantin, kırtasiye, okul ve personel servisi, düğün salonu, internet kafe, hamam ve lunaparklar gibi yerler bulunuyor.

3 Bin TL Alacaklar

3 bin TL’den Faydalanacak olan iki grupta yer alan işletmeler; bakım, onarım, tamirat ve kaporta işleriyle uğraşan,hırdavatçı, müzisyen, oto yıkamacı, kuru temizlemeci, seyyar satıcı, sıhhi tesisatçı, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcısı, ayakkabıcı, konfeksiyoncu, camcı, çilingir, bakırcı, kalaycı, tuhafiyeci, züccaciyeci ve kurs işletmeleri var. Ayrıca daha önce destekten Yaralanmış olan lokanta, pastane, dondurmacı, terzi, berber, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcılar da bu gruba dahil oldu.

Esnafa yönelik ayrıca şu an devam eden 4 ay için 1.000’er TL (gelir kaybı desteği) ve büyükşehirde 750 TL, diğer şehirlerde de 500 TL olmak üzere kira desteği de var. Bakanlık tarafından belirlenen birinci ve ikinci grupta yer alan ekonomik faaliyetler Ticaret Bakanlığı internet sitesinden görülebilmekte. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan benzer nitelikteki desteklerden yararlanılması, bu destek programından yararlanmasına engel teşkil etmeyecek.