Bakan Derya Yanık Açıkladı! Sosyal Yardım Ödemeleri Yarın Başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım ödemeleri için açıklama yaptı. Birçok vatandaşın beklediği sosyal yardım ödemelerine ilişkin Bakan Derya Yanık şu ifadelere yer verdi, "2,7 milyon ihtiyaç sahibine 227 milyon lira sosyal yardım ödemeleri bugün başlıyor" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üç nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 2,7 milyon ihtiyaç sahibine toplamda yapılacak olan yardımın miktarının 277 milyon TL olduğunu açıkladı.

Bakan Derya Yanık, Mayıs ayındaki şartlı eğitim,ve kronik hastalık, şartlı sağlık, çoklu doğum yardımları çerçevesinde yapılan sosyal yardım ödemelerine ilişkin bazı bilgiler verdi. Kronik hastalığı olan kişilerin ise yapılan yardım ödemelerini , 25 Mayıs 2021 tarihi itibariyle, diğer ödemelerin de 24-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacağını açıklamasında dile getirdi.

İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, söz konusu sosyal yardım programları ile çoklu doğum ile dünyaya gelen bebekler, ilk ve ortaöğretim çağında bulunan küçük çocuklar ve 0-6 yaş aralığında olan çocuklar, gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi olan ailelere 2 aylık zaman dilimleri halinde, düzenli periyotlar şeklinde nakdi yardım yapacaklarını belirterek, bu nakdi yardım Bakan Derya Yanık’ın açıklamış olduğu verilere göre toplamda 2,7 milyon ihtiyaç sahibine 273,4 milyon TL ödeme yapılacağını bildirdi.

Kronik Rahatsızlığı Olan Kişilere Yardım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bunun dışında kronik hastalığı mevcut olan kişilere nakdi yardım yaptıklarını belirterek, “2.030 ihtiyaç sahibine 3,3 milyon TL destekte bulunacağız” ifadelerini kullandı.

Ödemeler Bugün Başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kronik hastalığı bulunan kişilere yapılan yardım ödemelerini 25 Mayıs 2021 tarihi itibariyle, diğer ödemelerin de 24-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacağını açıklamasında dile getirdi.