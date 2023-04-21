850 TL, 950 TL ve 1250 TL Ödemeler Yatmaya Başladı! Aylık Olarak Alınacak Tutarlar Belli Oldu, TC Kimlik İle Alın!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2023 Nisan ayı Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Nisan ayı ödemeleri henüz hesaplara yatırılmadı ve resmi bir açıklama yapılmadı, ancak ödemelerin bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

Aile Destek Programı ödemeleri, kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanır. Gelir miktarına göre yardım tutarı değişir ve hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları belirlenir.

Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyledir:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL’den az olanlar: 850 TL alacak.

Aile Destek Programı ödemeleri, en fazla 12 ay süreyle ve 850 ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda yapılır. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayında gerçekleştirilecek ve bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Söz konu destek programı, 2023 Temmuz ayı itibarıyla sona erecektir.

Aile Destek Programına başvurabilmek için Türk vatandaşı olmamak, Mavi Kart sahibi olmak, yerleşim adresinin yurt dışında olması ve 18 yaşından küçük olmak gerekir. Ayrıca hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

Sonuç olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda, Nisan ayı Aile Destek Paketi ödemeleri bu hafta içerisinde hesaplara yatırılacak.