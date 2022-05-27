Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! 3 Ay Ertelemeli ve 33 Ay Vadeli Yeni İhtiyaç Kredisi Paketi Onaylandı! Düşük Faizli

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve 33 ay vadeli ihtiyaç kredisi paketi, kamu bankaları tarafından ödenecek. Devlet bankaları tarafından verilecek olan bu kredilerde 33 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak kredi imkanından faydalanacak.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, sizlere destek imkanı sağlarken, faizsiz olarak kredi kullanacak olan vatandaşlar ise Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

Kredi başvurusu yapacak olan kişilere ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak işlemlerini yapabilecek ve onaylanan tutar, hemen anında hesabına yatırabilecek. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, hızlı bir şekilde sonuç almak istiyorlarsa başvurularını isterlerse internet bankacılığı üzerinden de 7 gün 24 saat yapabiliyor.

Başvurular nasıl yapılır?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka şubelerine giderek işlem yapmak istiyorlarsa, kimlik ve gelir belgesiyle birlikte işlemlerini gerçekleştirebiliyor. 50000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde 3 ay erteleme yaparsanız, 33 ay vadeli, erteleme yapmazsanız, 36 ay vadeli kredi kullanma imkanından faydalanmak'tasınız. Düşük faiz oranları ile birlikte sizlere verilecek olan bu kredilere katılmak isteyen kişilerin hızlı bir şekilde hesaplarına gelir belgesiz kredi yatacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, işlem yapacak olan vatandaşlara 33 ay vadeli olarak verilecek bu kredilerde en düşük faiz oranları, kullandırılacak.

Bankalarda hesabı olan vatandaşlar şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsa o bankanın hesabı üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte mobil uygulamayı kullanabilir ve buradan da hem bankacılık işlemlerini, hem de kredi işlemlerini gerçekleştirebilir.

Faizsiz olarak işlem yapacak olan vatandaşlar ise en yakın Ziraat Katılım Bankası veya Vakıf Katılım Bankası şubelerine giderek bu bankaların faizsiz bankacılık işlemlerinden yararlanabilir ve kullanmış oldukları kredilerde faiz oranları olmadan ihtiyaç kredisi alabilirler.