Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında borç kapatma kredisi başlattıklarını açıkladı. Borçlarını ödeyemeyen vatandaşların yararlanabileceği kredi için 3 banka çalışmalara başladı. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası, borç kapatma kredisi vermek için hazırlıklarını tamamladı.

Borç kapatma kredisi, yüksek faizli kredi kartı borçlarınızı, tüketici kredilerinizi ve diğer borçlarınızı tek bir kredi altında toplamanızı sağlar. Bu sayede ödeme planınızı düzenleyebilir, daha düşük faiz oranları ve daha uzun vade süreleri ile daha düşük aylık ödemeler yapabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, borç kapatma kredisinin başvurularının 2023 yılından itibaren kabul edileceğini açıkladı. Ancak, 3 bankanın bu krediyi sunmaya başlaması bekleniyor.

Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası, borç kapatma kredisi vermek için çalışmalara başladı. Bu bankaların müşterileri, kredi kartı borçlarını, tüketici kredilerini ve diğer borçlarını tek bir kredi altında toplama fırsatına sahip olacaklar.

Kredi başvurusu yapmak isteyenlerin, bankanın belirlediği şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu şartlar arasında, kredi notunun yeterli seviyede olması, düzenli bir gelirinin olması ve borç ödeme kapasitesinin bulunması yer alıyor.

Borç kapatma kredisi, borçlarınızı tek bir kredi altında toplamanıza yardımcı olurken, aynı zamanda daha düşük faiz oranları ve daha uzun vade süreleri sunarak aylık ödemelerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Bu kredi, borçlarınızı ödeyerek maddi açıdan rahatlamak isteyenler için ideal bir seçenek olabilir. Ancak, borç kapatma kredisi başvurusu yapmadan önce iyi bir araştırma yapmak, farklı bankaların sunacakları faiz oranlarını ve kredi koşullarını karşılaştırmak önemlidir.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı borç kapatma kredisi, borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın bu krediyi sunmaya başlaması ile birlikte vatandaşlar başvuru yapacak ve ödeme alacaklardır.