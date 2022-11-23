Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 Ocak ayı asgari ücret ne kadar olacak söyledi! Asgari ücret net rakam belli oldu

Asgari ücret net rakam belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 Ocak ayı asgari ücret ne kadar olacak söyledi! 2022 yılında yapılan zamlar ile bir miktar bile olsa çalışan ve emekliler artan pahalılığa göğüs germe gücünü bulmuştu. Ancak sene sonuna doğru yaklaşırken yine maaş artışları ile düzelen çalışan ve emeklilerin durumu zorlaşmaya başladı.

Gözler bu seferde 2023 yılı zamlarına çevrilmiş durumda.Yeni yılda yapılacak olan zamların miktarı ile ilgili çeşitli haberler çıkıyor olsa da net zamlar yılbaşından sonra belli olacak

2023 Ocak Ayında Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Heyecan ile bu sorunun cevabı beklenmektedir. Artan maaşları geçen petrol ve temel gıda zamları ile herkes bunalmış durumdadır. Sabit gelirli vatandaşların mutfağına tam olarak maaşı yetmemektedir. Kış masrafları, çocukların eğitimi gibi konularda büyük çaresizlikler aileler tarafından yaşanmaktadır.

Artık günü kurtarıp tencereyi kaynatmaya çalışan aileler, yeni asgari ücret ile en azından bir süre daharahatlamak istemektedir. Temel ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak istemektedirler.

Bu sorunun cevabına artık yaklaşık bir cevap gelmiş durumda. Beklenen enflasyon senenin ikinci yarısında gerçekleşecek gibi görünüyor. Eğer bu gerçekleşir ise 2023 yılı başında maaşların yine artması beklenmektedir.

Asgari ücret bu enflasyon rakamı tahminine göre yaklaşık 7 bin 500 lira civarında olacaktır. Böylece 2022 maaş artışları içinde yüzde 80 rakamını bulmuş olacaktır.

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