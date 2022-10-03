Korku Filmi Sevenlere Müjde: Serinin Son Filmi "Araf 6" Çekimleri Başlıyor! 2023'de Sinemalarda Olacak!

Korku filmi sevenlere yeni müjdeli haber geldi! Korku filmi severler için şimdiye kadar 5 seri olarak çekilen ve her seri öncesinde merakla beklenen, korku filmlerinin en başarılısı "Araf" serisinin 6.filmi çekiliyor. Araf 6 "Ölüm" filmi, iki ülkede çekilecek. Türkiye çekimleri için yönetmen koltuğunda filmin aynı zamanda yapımcısı da olan Tarık Karakulak oturacak. Amerika çekimleri için yönetmen koltuğunda ise, Araf serisini bizlere tanıştıran yönetmen, yapımcı Biray Dalkıran oturacak.

Araf 6 "Ölüm" filminin senaristi ise Vural Tumbar. İzmir'li senarist Vural Tumbar, yaptığı bir konuşmada," Bu filmin çok konuşulacağını, Araf 6 "Ölüm" filmi ile ülkemizdeki korku filmi anlayışının değişeceğini" söyledi. Hem korku, hem de gerilim sahnelerinin bolca olduğu bu filmin çekimleri Ekim'in ilk haftasında başlıyor. Yayın tarihi ise tam olarak netlik kazanmasa da, çekimlerden kısa bir süre sonra 2023 yılında vizyonda olması bekleniyor.

Başrollerinde, Gökhan Eryılmaz, Batuhan Soncul, Zafer Altun, Esenay Kılıç ve çocuk oyuncu olarak Ekin İklim yer alacak. Araf 6 "Ölüm" filminin Cast Direktörlüğünü de Fatoş Yılmaz yapıyor. Bu heyecanlı film için sayılı günler kala, filmin konusu merak ediliyor.

Araf 6 "Ölüm" Konusu Nedir?

Filmin konusu eski yıllarda yaşanan gerçek bir hikayeden alınmıştır. Bu olayların gerçek olması izleyiciyi bir hayli daha da korkutacaktır. Filmin konusu ise, Bir Öğretmen'in (Yavuz) geçmişinde yaşamış olduğu olaylar sebebiyle, cinlerin musallat oluşunu konu almaktadır. Son zamanlarda görülen korku filmlerinin aksine, bu filmde daha çok gerilim olacağı anlatılmaktadır.

Araf 6 "Ölüm" Künye

Yapımcı : Tarık Karakulak, Eren Karatağ, Asuman Şener Dalkıran ve Biray Dalkıran

: Tarık Karakulak, Eren Karatağ, Asuman Şener Dalkıran ve Biray Dalkıran Yönetmen : Tarık Karakulak (Türkiye) Biray Dalkıran (ABD)

: Tarık Karakulak (Türkiye) Biray Dalkıran (ABD) Senarist : Vural Tumbar

: Vural Tumbar Cast direktörü : Fatoş yılmaz

: Fatoş yılmaz Oyuncular : Gökhan Eryılmaz, Batuhan Soncul, Zafer Altun, Esenay Kılıç ve Ekin İklim

: Gökhan Eryılmaz, Batuhan Soncul, Zafer Altun, Esenay Kılıç ve Ekin İklim Vizyon tarihi: 2023

Araf 6 "Ölüm" Hangi Sinemalarda Olacak?

Türkiye'deki bütün sinemalarda yayımlanacaktır.