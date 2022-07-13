Cumhurbaşkanı Emekliye Borçlarını Kapatması İçin Destek Verileceğini Açıkladı! Senet, Banka borcu kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından da bayram öncesinde yapılan duyuru sonrasında özellikle emekli olan vatandaşların borçlarını kapatmak için girişimlerde bulunacağı açıklandı. Yapılan çalışmalar sonrasında nakit kullanacak olan emeklilere hem ihtiyaç kredisi, hem de borç kapatma kredisi verileceği açıklandı. Nakit ihtiyacı olan emeklilerin bu kampanyalara katılabilmeleri için kamu bankaları üzerinden emekli maaş almaları ve emekli maaş almış oldukları bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan tutar, hemen öğrenebilirsiniz. Emekli maaşınız Ziraat Bankası başta olmak üzere, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden alan kişiler hemen başvurularını yapabiliyor.

BAŞVURU YAPARAK BORÇLARI KAPATIN!

Sizi en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte başvurunuzu hızlı bir şekilde kamu bankaları üzerinden yapabilirsiniz. Banka borçlarınızı veya elden almış olduğunu, senet borçlarınızı kapatmanız için belirli bir limit, sizlere belirtilecek ve bu limit üzerinden kredi alamayacaksınız. Hem ihtiyaç kredisi hemde borç kapatma kredisi almak istiyorsanız da yine banka şubelerine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Bankalara kredi borcu olmayan vatandaşlar, Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden emekli maaş alıyorsa, şubelere gitmeden de internet bankacılığı üzerinden sadece ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve verilen kredilerde hemen hesabına yatırılır. borç kapatma kredilerinde 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi alacak olan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirirken, banka kredi şartlarına uygun olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak da 50000 TL kredi imkanı sağlanmaktadır. Bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak, kampanya detayları hakkında bilgileri alabilir ve ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız da bu bankanın ihtiyaç kredisi faiz oranlarını öğrenerek, işlemlerinizi yapabilirsiniz.