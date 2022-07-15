Cumhurbaşkanı emeklinin sıkıntısının giderileceğini duyurdu! Nakit ödeme yapılacak!

Son dakika haberi emekliler için geldi. Emekli olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı onayından geçecek olan yeni bir nakit kampanyası duyurusu, paylaşıldı. Emekli olan kişiler, kamu bankaları üzerinden emekli maaş almaları durumunda başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlemlerini yapabilecek ve artık bankalardan devlet destekli olarak emekli kredisi kullanabilecek. Temmuz ayında verilen emekli maaşı zamları sonrasında kredi limitlerinde de yükselme meydana geldi. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanmak isteyen kişilere 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak verilen bu kredilerde gelir belgesiz olarak işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

ZİRAAT BANKASI

Kamu bankası olan Ziraat Bankası, emekli vatandaşların ilk tercih ettiği bankaların, başında geliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olması durumunda, Ziraat Bankası üzerinden istedikleri zaman emekli kredisi kullanabiliyor. Temmuz ayı sonuna kadar devlet destekli olarak verilecek yeni kredi kampanyasına katılmak isteyen kişilere banka 5 dakika içerisinde sonuç vereceğini açıkladı. Temmuz ayının sonuna kadar devlet destekli olarak alacağınız bu kredi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin emekli maaş, Ziraat Bankası üzerinde olması gerekmektedir.

VAKIFBANK VE HALKBANK

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olması durumunda işlemlerin hızlı bir şekilde bankaların internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapabilmektedir. Emekli maaşınızı bankalar üzerinden alıyorsanız, Cumhurbaşkanı tarafından da verilecek olan 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir ve ilk taksit ödemenizde 3 ay erteleme yaparak bu kredileri kullanabilirsiniz. Size en yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kolay birşekilde yapabiliyor ve kredinizi kullanabiliyorsunuz.