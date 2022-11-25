Cumhurbaşkanı duyurusu: Emekliye 3 gün içinde ödeme olacak! 3 bankadan açıklama geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından emekli maaş alan vatandaşlar için 3 gün içerisinde ödeme yapılacak bankaların resmi internet siteleri üzerinden duyuru paylaşıldı. Devlet destekli olarak alabileceğiniz emekli ödemelerinde, özellikle kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alan tüm bankalar üzerinden sizlerde ihtiyaç kredisi olarak Emekli Kredisi 50000 TL kullanabilecek ve düşük faizlerle işlem yapacaksınız.

Devlet destekli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm emeklilere, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu kampanyada, emekli maaş hesapları üzerinden başvuru yapma imkanı sağlamaktadır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve kredi onayı alabileceğiniz bu kampanyalardan yararlanmak isteyen emeklilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

BAŞVURU

Başvuru yapmak istiyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank şubelerine giderek işlemlerinizi kolay birşekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda istedikleri zaman ödeme alabilmektedir. En yakın banka şubesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara uygun faiz oranları ile birlikte katılabileceğiniz de söylemek istiyoruz.