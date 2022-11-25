Az önce açıklandı! Toplu sözleşme başladı! Belediye şirket işçilerine kadro müjdesi! 4B sözleşmeli personele kadro…

Sözleşmeli personel heyecanla pazartesi gününe kilitlenirken, düzenlemenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

İHTİYACA GÖRE SÖZLEŞMELİ

Bu arada kamunun ihtiyaç duyduğu alanlarda yine sözleşmeli personel istihdamı da devam edecek. Ancak sözleşmeli personel sistemi bir ana istihdam alanı olmaktan çıkacak.

İKİ KEZ DAHA YAPILDI

Daha önce 4B’li personele iki ayrı tarihte 4A kadroları verilmişti. 2011’de çıkarılan bir Kanun Hükmünde Kararname ile 4B’li personel 4A’lı olmuştu. 632 sayılı KHK düzenlemesinde şu ifadeler yer almıştı: “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 2/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.”

Daha sonra 12 Temmuz 2013 tarihinde çıkarılan 6495 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesi ile de yine 4B’li personel 4A’lı kadrolara geçirilmişti.

TOPLU SÖZLEŞMEYLE BAŞLADI

Sözleşmelilerin kadro haklarıyla ilgili yapılacak düzenleme geçtiğimiz yıl yapılan toplu sözleşmenin metninde yer almıştı. Metnin 52. maddesinde şöyle denilmişti: “Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır.”

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