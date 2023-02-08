Cumhurbaşkanı duyurdu: TC vatandaşlarına 20 bin 500 TL ödeme yapılacak

Son dakika haberine göre, devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak nakit kullanacak olan kişilere 20500 TL'ye kadar ödeme yapacak olan bankalar açıklandı. Aşağıdaki bankalar üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek, devlet destekli, faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyacınız olan kredi kampanyasına katılabilir ve dilediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin, on sekiz yaşından büyük olması durumunda daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olması da bankalar tarafından istenir ve aynı zamanda düzgün bir gelir belgesi olması isteniyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden başvuru gerçekleştirmek istiyorsanız, nakit ihtiyacınızın olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurunuzu devlet destekli olarak 20500 TL olarak yapabilir ve 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilirsiniz. Acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara destek olacak olan bu banka sadece internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak başvuru yapan vatandaşlara ödeme vermektedir. Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında kredi kullanacak olan kişiler en yakın banka şubesine kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte gidebilirler.

VAKIFBANK VE HALKBANK

Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve 20500 TL ödeme alabilirsiniz. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan bu bankalar hemen sonuçlarını internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de sizlere sunmaktadır. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka şartlarına uygun olduğunuz ile birlikte kredileriniz hesabınıza yatırabilecek ve onaylanan krediler, aynı gün içinde kullandırılacaktır.