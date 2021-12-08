Cumhurbaşkanı Erdoğan Asgari Ücretli Çalışan Herkese Müjde Dedi, Canlı Yayında Açıkladı, Detayları Hakkında

Asgari ücretle çalışan kişiler Ocak zammını bekledikleri gibi ayrıca devlet destekli olarak verilecek borç kapatma kredisi hakkında da bilgiler almak istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta duyurusu yapılan ve sadece kamu bankaları tarafından ödenecek olan 50.000 TL borç kapatma kredisi düşük faiz oranları ile kullandırılacak. Son dakika haberinden sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın da bahsetmiş olduğu bu Kredi kampanyasına ilk başlatan banka Ziraat Bankası Kendi resmi internet sitesi üzerinden kampanya duyurusu hakkında bilgiler verdi. Ziraat Bankası üzerinden başvuru yaparak asgari ücretle çalışan kişiler diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını kapatabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Asgari ücretli olan kişilere çifte Müjde verdi. Asgari ücret çalışmalarının sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı en az 4000 TL ve üzerinde asgari ücret yapılması için çalışmaların yapıldığı hakkında bilgileri söyledi. Ayrıca asgari ücretle çalışan kişiler kamu bankaları üzerinden Banka borçlarını kapatarak 90 gün ertelemeli olarak Kredi kullanabilecek ve rahat bir nefes alabilecek.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden düşük faizli devlet destekli ve gelir belgesiz olarak kullandırılacak olan bu krediler de sigortalı olarak çalışan kişilerin en az 6 aydır aynı işyerinde sigorta primlerinin yatmış olması istenmektedir. Banka borçlarını kapatacak olan kişiler güncel olan banka borçları için bankalar üzerinden kredi kullanacak ve bu kredileri istedikleri zaman ödemesine başlayacak.

Banka kredi politikalarına uygun olan kişiler Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın Kendi resmi internet sitesi üzerinden açacakları devlet destekli borç kapatma kredisi sayfasından başvurularını gerçekleştirecek ve daha sonra sonucunu öğrenecek. Resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında banka genel müdürlük tarafından sizlere kredi onayı verecek banka borçlarımı hesaplanarak sizlere 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi onayı sunulacak.

50.000 TL üzerinde Banka borcu olan kişiler kefil veya ipotek veren ek 250 bin TL'ye kadar bankalardaki borçlarını tek bir yere toplayarak Kredi kullanabilecek. Kampanya ile ilgili detaylı bilgileri öğrenmek istiyorsanız bankaların resmi internet sitelerine gelebilir veya sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.