Cumhurbaşkanı Duyurdu: EYT müjdesi sonrasında Emeklilere nakit ödemeler başlayacak

Cumhurbaşkanı tarafından yapılan duyuruda, emekli maaş alan vatandaşların nakit ödemeler yapılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında emekli maaş alan kişiler, aralık ayı sonuna kadar devam edecek olan kamu bankaları aracılığı ile birlikte yapılan kampanyalara katılabilmektedir. Emekli maaş hesaplarınız eğer kamu bankaları üzerinden alıyorsanız, bu kampanyalara katılarak sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek, hemen destek ödemelerinden faydalanabilir. 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz 100000 TL'ye kadar ise gelir belgele nakit kredi kullanarak rahat bir nefes alabilirsiniz. Emekli maaşlarını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri halinde düşük faiz oranları ile birlikte alabilecekleri bu kredi kampanyaları, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden sizlere ödenecektir.

Emekli maaş hesapları üzerinden ödemeler...

Nakit ihtiyacı olan vatandaşların emekli maaş hesapları üzerinden alacakları ödemeler, başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda kendi hesaplarına yatırılarak ödenecektir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı ile birlikte başvurumuzu gerçekleştirebilecek ve daha önce kredi kullansanız bile düzenli ödemeler yapmış olmanız durumunda sizlere bu krediler, hemen aynı gün içinde verilecektir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurularda başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için uygun faizlerle kredi ödemeleri hızlı bir şekilde vermektedir.

Banka müşterisi olan vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, 50000 TL'ye kadar kullanacakları kredileri bankaların kendi mobil uygulamaları üzerinden de kullanabiliyor. Bankaların mobil uygulamaları üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda, ihtiyaç kredisi adı altında verilecek olan 50000 TL kredilerde sizlere 3 ay ertelemeli olarak nakit kredi imkanı sağlanmaktadır. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve kredi onay alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşların 3 ay ertelemeli 50000 TL kredi haricinde borç kapatma kredisi olarak yüz bin TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirilmektedir.