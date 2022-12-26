Denizbank Ev Hanımlarına 20.000 TL Ödeme Yapacak, Banka Müşterisi Olması Şartı İle Onay Verecek!

Denizbank, başlatmış olduğu kampanyada ev hanımlarına 20000 TL'ye kadar ödeme yapacağını açıkladı. Denizbank, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen ev hanımlarına kendi banka müşterisi olması durumunda banka şubelerine gelmeden de işlemlerini gerçekleştirecek. Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle birlikte tüketicilerin kredi başvurularını yapabilecekleri bankaların başında gelen Denizbank, düşük faiz oranları ile birlikte 36 ay vadeli kredi kullanabilmektedir. Denizbank, ev hanımı olan vatandaşlar için başlatmış olduğu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeli krediyi banka kredi puanı yüksek olması durumunda vermektedir.

Denizbank, nakit kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, öncelikli olarak bu bankada bir hesabınızın olması gerekir. Denizbank, ev, hanımları olan kişilere de kredi vermesi için banka kredi puanına bakarak işlem yapacak. Tc kimlik numarası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar için kredi başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda ihtiyaç kredisi olarak onay alabilmeniz için 1400 ve üzerinde bir kredi puanınızın olması istenmektedir. Denizbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde kredi ödemesi gerçekleştirmektedir.

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, kredi işlemlerinizi yapmak için kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi yazarak, 32 80 numarasına gönderebilirsiniz. Sms haricinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar ise kredi işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa banka müşterisi olması durumunda ihtiyaç kredisi ödemelerini hemen aynı gün içinde alabilmektedir. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda sizlere verilecek olan kredi onayı ile birlikte hesabınıza aynı gün içinde ödemeler alabilirsiniz. 20000 TL kredi kullanmanız durumunda sizlere en fazla 36 ay vadeli geri ödemeniz için ödeme tablosu oluşturulmaktadır.