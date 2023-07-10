1999 sonrasında sigortalı olan vatandaşlarımız için beklenen haber sonunda geldi! Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuyla ilgili düzenlemeler tamamlandı ve emeklilik süreci netleştirildi. Bu düzenlemelerle birlikte, 1999 sonrası sigortalı olan vatandaşlarımız emeklilik haklarını daha net bir şekilde görebilecekler.

Uzun süredir belirsizliklerle dolu olan EYT konusu, nihayet çözüme kavuştu. Artık 9 Eylül 1999 tarihinden itibaren sigortalı olan vatandaşlarımızın emeklilik durumu daha net bir şekilde belirlendi. Yapılan düzenlemelerle birlikte, 3600 ve 5000 gün prim ödemesiyle emeklilik mümkün hale getirildi ve kısmi emeklilik uygulaması hayata geçirildi.

Bu düzenlemeler sonucunda yaklaşık 5 milyon vatandaşımız emeklilik haklarını tam anlamıyla talep edebilecek. Ancak, prim gün sayısı tamamlanamayan vatandaşlar için emeklilik süreci belirli şartlar altında ertelenebilecek. 1999 öncesi sigortalı olan vatandaşlarımız da askerlik veya doğum borçlanması gibi çözüm yollarıyla emeklilik şartlarını tamamlayabilecekler. SSK'ya tabi olanlar için emeklilik 5000 ila 5975 prim günü ödeme şartına bağlı olacak. Emekli Sandığı'na tabi olanlar ve Bağ-Kur'lu vatandaşlarımız için ise kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 gün prim ödeme koşulu bulunacak.

Kısmi emeklilik ise 1999 sonrası sigortalı olan SSK'lı vatandaşlarımız için 3600 gün prim ödeme sonrasında, Bağ-Kur'lu vatandaşlarımız için ise 5400 gün prim ödemesi sonrasında mümkün olacak. Ancak, kısmi emeklilikten faydalanmak isteyen vatandaşlarımız için yaş kriteri de önemli olacak. Kadınlarda 50-58, erkeklerde ise 55-60 yaş aralığında belirli bir prim ve yıl tamamlama şartı yanında yaş kriteri de dikkate alınacak.

Yeni düzenlemelerle birlikte, 1999 sonrasında sigortalı olan vatandaşlarımızın emeklilik şartları ve koşulları netleştirildi ve şeffaflaştırıldı. Bu sayede emeklilik süreci daha adil bir hale getirildi ve vatandaşlarımız haklarını daha iyi koruyabilecekler. Emeklilik yaşına takılan vatandaşlarımızın gelecek planlamaları daha net ve güvence altına alınmış oldu.

Bu düzenlemeler, yaklaşık 5 milyon vatandaşımız için umut verici bir adımdır. Haklarını tam anlamıyla talep edebilecek olan vatandaşlarımız, emeklilik sürecine daha iyi bir şekilde hazırlanabilecekler. Ayrıca, prim gün sayısını tamamlayamayan vatandaşlarımızın da çeşitli borçlanma yöntemleriyle emeklilik şartlarını tamamlama imkanı sağlanmıştır.

Emeklilik, her vatandaşın hayatında önemli bir dönemeçtir ve hak edilen bir haktır. Bu düzenlemelerle birlikte, emeklilik yaşına takılan vatandaşlarımızın hakları daha iyi korunacak ve emeklilik süreçleri daha adil bir şekilde yönetilecektir. EYT konusu nihayet çözüme kavuşmuş ve vatandaşlarımız için daha güvenceli bir gelecek sunulmuştur.