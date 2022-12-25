Cumhurbaşkanı duyurdu: Emekliye yılbaşında ikramiye müjdesi geldi!

Emekliye yılbaşında ikramiye müjdesi geldi! Cumhurbaşkanı duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine sorulan sorular üzerinden emekliler için de açıklamalarda bulundu. Ramazan bayramı ile beraber Kurban bayramı öncesinde de merak edilen ödenen emekliler için verilecek emekliler SGK destekli olmak üzere Yılbaşında ödenecek mi sorusu da emekliler tarafından merak edilmektedir.

Emekliler için çalışmalara ocak ayında başlanacak

Emekli maaşı ile ilgili çalışmalar yapılmaya başlandığını aynı zamanda da Ocak ayında da yapılması beklenen ve bunun ile ilgili olarak da sunulan emekli zammı hakkında gündemde olmaya devam ettiğini açıklandı. Emekliler için açıklanan aynı zamanda yasalaşması durumunda da bu ikramiyeleri almak istedikleri zaman da başvuru yapmadan önce yılbaşından 1 hafta önce hesaplarına ödemeler gelecektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı duyuruya bağlı olarak nakit ihtiyacı bulunan kişiler için yılbaşına yakın bir zaman emekli ikramiyesi sunulacağı açıklandı.

Ocak ayında emekli maaşlarını zamlı olacak alabilecekler

Emekliler aynı zamanda da 2023 Ocak ayı ile beraber son 6 aylık zam oranı üzerinden de belli olmaya devam edecek ve emekliler için de Ocak ayı üzerinden emekli maaşlarını da zamlı olarak alabileceklerdir. Bankalar üzerinden 2023 yılı emekli maaşınızı da zamlı bir şekilde alabileceksiniz.

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