Beklenen açıklama geldi, Milyonları ilgilendiriyor, Bankalar Masrafsız Kefilsiz Yılbaşı Kredisi Veriyor!

Kredi kampanyası 36 ay ücretsiz ve banka kefilsiz vade imkânı sunmaktadır. Banka tarafından bir çalışma zamanı kampanyası duyuruldu. 77 bin TL kredinin detayları haberde yer alıyor. Banka 77.000 TL masrafsız ve 36 ay vadeli kefilsiz kredi imkânı sunuyor. Kredi alabilmek için bankanın kredi notunun yüksek olması gerekmektedir. İyi bir gelir durumu da gerekli bir ön koşuldur. Uygunluk şartlarını karşılayan başvuru sahipleri için düşük faizli kredi seçenekleri mevcuttur. Başvurunuz onaylanırsa kefilsiz kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu başvurunun en iyi yanı kefil ve şart istememesidir.

Ziraat Bankası ve diğer tüm bankalar kefil aramadan ve şartsız şekilde 77 bin TL kredi verecek. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız en yakın bankanın şubesine gidin ve başvurunuzu yapın. Başvuruda bulunursanız, emekli olduktan hemen sonra krediyi kullanabilirsiniz. Başvuru yapıldıktan sonra banka hemen onay verecektir. 36 ay vadeli kredi için ilk ödeme 3 ay sonra yapılabilmektedir. Ziraat Bankasının müşterisi olan kişiler 6 ay ve 36 ay ertelemeli kredi kullanabilmektedir. Başvuru onaylandıktan sonra, kredi aynı gün içinde ödenebilir. Emekliler bu bankadan emekli maaşı alırlarsa kredi kullanabilirler. Çalışanlar en az altı aydır prim ödemiş olmalıdır. Bu şartlara tabii iseniz sizde başvuru da bulunabilirsiniz. Kredi olmadan yılbaşını geçirmek istemeyen ve yılbaşında iyi bir tatil yapmak isteyenler buna başvurabilirler.