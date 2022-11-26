Cumhurbaşkanı duyurdu: Emekliye ödeme var, 26 Kasım başladı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurusu yapılan ve emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit kullanmak isteyen tüm emeklilere ödeme verileceği Haberi geldi ve bugün ödemeler hesaplara yatırılmaya başladı. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve onaylanan kredileri hesaplarınıza yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların banka kredi politikalarına uygun olarak işlemlerini gerçekleştirebilecekleri kampanyalara katılabilmeleri için emekli maaşını kendi bankaları üzerinden almaları durumunda düşük faizli ve devlet destekli emekli kredisi vereceğini açıkladı.

Emekliye ödemeler başladı!

Emekli maaşı alan vatandaşlar emekli ödemeleri ile birlikte başvurularını gerçekleştirebilmek için Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank tarafından başlatılan bu kampanyaya katılabilir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli kredi ödemesi vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle emekli kredilerine internet bankacılığı uygulamaları üzerinden masrafsız olarak sizlere sunmaktadır. Kamu Bankası olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank resmi internet siteleri üzerinden yapılan duyurularda Kredi başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların başvuru şartlarına uygun olması durumunda diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını da kapatarak ödemeler vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödeme yapacak ve onaylanan kredileri hesaplara yatıracaktır. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için banka şubelerine giderek kimlikleriniz ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.