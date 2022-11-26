Bugün bayram ettiren güncelleme yapıldı! 4 gün içinde başvurusunu yapan 18000 TL nakit para alacak!

4 gün içinde başvurusunu yapan 18000 TL nakit para alacak! Bugün bayram ettiren güncelleme yapıldı! Temmuz ayında promosyonda emekli maaş zammıyla yeni bir dönem başlatan bankalar şahane fırsatları vatandaşlar için devreye alıyor. 13.6 milyon emekli promosyon miktarlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. Mobil uygulamalardan ya da SMS mesaj yoluyla başvurusunu yapan emekli vatandaşların promosyon ödemeleri direkt hesabına yansıtılıyor. İşte bankaların verdiği promosyon ödemelerinin miktarı...

3 KAMU BANKASINDAN MÜJDE!

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank promosyon ödeme miktarlarını artırdı. Üç kamu bankası 3.000 TL ile 5.000 TL ödeme yapmaya başladı.

AKBANK'TA BÜYÜK FIRSAT BAŞLADI

Akbank emeklilere yönelik verdiği promosyon miktarını 4.200 TL ve 7.000 TL olarak değiştirdi.

İNG BANK'TAN KALLAVİ PROMOSYON ÖDEMESİ!

Emekli maaşınızı ING’den almaya başlayarak 7.500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz!

Vadesiz hesaptan tanımlı ve düzenli ödenen 2 Otomatik Fatura Talimatına 500 TL ek nakit promosyon verilir.

Öte yandan emekliler için 10.000 TL'de ihtiyaç kredisi ödemesi yapılıyor.

Tüm bunları topladığımız zaman ise 18.000 TL'lik bir ödeme ortaya çıkıyor.

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