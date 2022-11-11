Cumhurbaşkanı duyurdu! Emeklilere ek ödemeler Kasım ayı ve Aralık ayında devam edecek! Başvuru yapın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılan duyuruda, kamu bankaları üzerinden maaş alan tüm vatandaşlara devlet destekli olarak faiz oranlarından yararlanmak şartı ile birlikte yüksek limitli, tüketici kredileri kullandırılmaktadır.

Devlet destekle onay alabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanabilmeniz için öncelikli olarak banka müşterisi olmanız ve banka kredi şartlarına uygun olarak şartlar dahilinde Ziraat Bankası ve Vakıfbank Halkbank üzerinden nakit ihtiyacınızı karşılamanız isteniyor.

Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız ve ekonomik sıkıntılar yaşıyorsanız, 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz 100000 TL'ye kadar ise gelir, belgeli ihtiyaç kredisi başvurunuzu yaparak en düşük faiz oranlarından yararlanarak, krediler kullanabilmektesiniz.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden devlet destekli, faiz oranlarından yararlanacak olan kişilerin bankadan maaş alması istenmektedir. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsanız sizlerde uygun faiz oranları ile birlikte alabileceğiniz bu kampanyalardan yararlanarak gelir belgesiz olarak 100000 TL kredi ödemesi alabilmektesiniz.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda size en yakın Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine giderek başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz gibi, ayrıca banka şubelerine gitmeden de işlemlerinizi hızlı bir şekilde internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapabilmektesiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşların emekli maaşını kendi bankaları üzerinden almaları durumunda, şubelere gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecekleri bir kampanya hazırladı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusunu, bankaların resmi internet sitesi üzerinde yayınlanan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurmaları durumunda da kendi maaş hesapları üzerinden ne kadar kredi onayı alabileceklerini görebilmektedirler.