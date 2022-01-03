Cumhurbaşkanı Duyurdu: 5435 TL devlet desteği verilecek

Son dakika haberleri gelmeye devam ediyor bakanlık açıklamalarda bulundu devlet desteği ile verilen 5.435 tl hesaplara yatmaya başladı!

Son dakika haberleri gelmeye devam ediyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık koronavirüs salgını ve pandemi sebebiyle maddi durumu kötü olan vatandaşlara 5435 TL devlet desteği yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre göre yılın ilk 6 aylık zamanında ihtiyaç sahibi olan kişilere devlet desteği olarak toplam 12,5 milyar lira sosyal yardım verildiğini duyurdu her ay devlet tarafından verilen ödemelerden olan Engelli evde bakıma muhtaç yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar faydalanabilmektedir.

Devlet tarafından verilen bu ödemeler vatandaşlarımıza geri ödemesiz ve karşılıksız olarak verilmektedir devlet her ay sosyal yardımlar ile Vatandaşlarımızın yanında olmaya devam etmektedir karşılıksız olarak verilecek olan bu ödeme ihtiyaç sahibi vatandaşlar için şöyle bir ayrım yapılmıştır engelli vatandaşlar için 2.8 milyar TL ayrılmış 65 yaş üstü vatandaşlar için 3.6 milyar TL bir ödenek ayrılmış oldu.

Tüm bunlara ek olarak evde bakıma muhtaç olan kişiler için 5.2 milyar liralık bir ödeme verilmişken hasta vatandaşlarımız için bir buçuk milyon TL ödenek imkanı sağlanmış oldu huzurevi ve yetiştirme yurdu gibi kurumlar için ise harçlık ve ücretsiz sağlık hizmetine ek olarak 12 milyar TL gibi bir ödenek ayrılmış olduğu bilinmektedir.

Ayrılmış olan bu ödenekler yılın ilk 6 ayında ödemesi yapılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılması planlanıyor Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler aracılığı ile yapılan bu yardımlardan faydalanmak için bu gruplardan birinin içinde yer almanız gerekmektedir bu gruplar arasında yer alıyor ancak ödeme almıyorsanız belirli kurumlara başvurular yaparak sizde bu ödemelerden faydalanabilirsiniz.

Evde bakıma muhtaç olan Vatandaşlarımızın Sağlık ve Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden verilen belli başlı belgelere sahip ise başvuru belgeleri ile en yakın Sosyal Yardımlaşma derneğine giderek başvurularını tamamlamış olmaları gerekmektedir Eğer vatandaş gidemiyorsa veyahut gidecek durumu yok ise vatandaşın 1. Dereceden yakını bu kişi adına başvuruda bulunabilir.

Devlet yardımı için başvuruda nasıl bulunur?

Devlet yardımlarından faydalanabilmek adına kurumların açıklamış olduğu gruplardan en az birinde yer alıyor olmanız gerekmektedir bu gruplar arasında yer alan vatandaşlar en yakın Sosyal Yardımlaşma kurumuna giderek başvuruda bulunabilirler Buna ek olarak PTT binalarından gerekli bilgileri verip e-devlet şifresi alarak bu yardımların başvurularında bulunabilirler.

E Devlet üzerinde yeterli belgeniz yok ise vatandaşın en yakın sosyal güvenlik kurumuna belgeleri teslim etmesi istenebilir aylık olarak gelir belgesi varsa sağlık belgesi gibi belgeler istenmektedir. Bu belgeleri bulunan vatandaşlar en yakın Sosyal Yardımlaşma kurumundan yardım alabilirler evde yardıma muhtaç olan vatandaşlar ise bu yardımı alıyor çalışamayan kişilerin ise çalışamıyor belgesi ile başvuru yapmaları koşulu ile bu yardımlardan faydalanabilirler.