Cumhurbaşkanı Duyurdu: 30.000 TL Ödeme Var, TC Vatandaşı Alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru ile birlikte Ziraat Bankası aracılığıyla vatandaşlara 30000 TL'ye kadar düşük faizli nakit ödemesi yapılacak. Ziraat Bankası, başlatmış olduğu yeni kampanya ile birlikte devlet destekli olarak kredi vereceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından da daha önceki açıklamalarında, yapılan ve özellikle altını çizdiği Kamu bankalarının vatandaşlara kredi verme konusunda biraz daha insiyatif kullanmasını istenmişti. Bu konuşmaların ardından sonra Ziraat Bankası, kollarını sıvadı ve vatandaşlara 36 ay vadeli 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu.

30000 TL kadar düşük faiz oranları ile kredi kullanacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri istedikleri zaman, Ziraat Bankası üzerinden kullanabilecek. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilir ve kredi başvurusu sonrasında ne kadar kredi onay alacaklarını görebilirler. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri istedikleri zaman kullanabilirler.

Ziraat Bankası, 30000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka şubelerine gitmek istemiyorsa, bankanın resmi internet sitesine girerek buradan kredi başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak dolduran kişiler devlet destekli olarak 30000 TL'ye kadar düşük faiz oranları ile hem ihtiyaç kredisi, hem de diğer bankadaki borçlarını kapatan, borç kapatma kredisi kullanabilir. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu açıklama ile birlikte kredi başvurusunu bugünden itibaren almaya başladı.

Kamu bankası olan Ziraat Bankası haricinde, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de 30000 TL'ye kadar devlet destekli olarak kredi kullanabiliyorsunuz. Kredi kullanacak olan kişilerin bankalar üzerinden bir hesabı olması durumunda banka şubelerine gitmeden mobil uygulama aracılığıyla kredi başvurusu yapabileceklerini söyleyebiliriz.