İş Bankası Duyurdu: 10.000 TL'ye Kadar 36 Ay Vadeli İş Cep Üzerinden Vatandaşlara Ödeme Verilecek

İş bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin banka hesabı olması durumunda iş cep uygulamasından 10000 TL ödeme alabilecekleri duyurusu yapıldı. Son dakika kampanyası ile birlikte 10000 TL'ye kadar acil destek kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşlara iş Bankası, 10000 TL'ye kadar ödeme yapacağını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Son zamanlarda acil para ihtiyacı olan vatandaşların başvuru yaptıkları bankaların başında gelen iş Bankası kredi başvurusu yapacağı, müşterileri için yapmış olduğu kampanyalardan birtanesi de 10.000 TL acil destek kredi kampanyası olmaktadır.

İş bankası müşterisi olsanız da olmasanız da bu kampanyaya katılarak sizlerde kredi başvurusunda bulunabilir ve banka kredi notumuza göre, kredi onayı alabilirsiniz. iş Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu kampanya duyurusu ile birlikte vatandaşlara 5 dakika içerisinde hızlı bir şekilde kredi onayı vereceğini açıkladı.

Başvuru İş Cep Uygulamasından

İş bankası iş cep uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 10 bin TL'ye kadar nakit ödemeli kredi kampanyasına katılmak istiyorsa, bankanın müşterisi olması ve banka internet bankacılığı şifresini alması gerekmektedir. Almış olduğunuz internet bankacılığı şifresiyle birlikte iş cep uygulamasına 7 gün 24 saat giriş yapabilir ve buradan kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. İş cep uygulaması üzerinden kredi başvurusu yaparak, kredi onayı alan vatandaşlar, kredi kullanabilmeleri için bankanın uygulamış olduğu adımları ilerletmesi gerekiyor. Bu şekilde banka şubelerine gitmeden hesabınıza para yatırabilirsiniz.

Banka Şubelerinden Başvuru

İş bankası üzerinden verilen onbin tele destek kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, İş Bankası şubelerine giderek kimlik ve gelir, belgeleriyle birlikte kredi başvurusunda bulunabilir. işbankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek iş Bankası, ihtiyaç kredisi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.