Vakıfbank, son dönemde gerçekleştirdiği kampanyalarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Devlet bankası olarak hizmet veren Vakıfbank, özellikle emekli olan vatandaşlar için düşük faizli ve gelir belgesiz kredi imkanları sunarak adından söz ettiriyor. Emekli maaşı alan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istediklerinde düşük faiz oranları ve kolay başvuru imkanlarıyla Vakıfbank'a yönelebiliyor.

Vakıfbank, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara uygun faiz oranları ve esnek ödeme koşullarıyla kredi imkanı sunduğunu duyurdu. Emekli maaşı alan vatandaşlar, Vakıfbank'tan maaşlarının 10 katına kadar gelir belgesiz kredi alabilecekleri gibi, maaşlarının 10 katı üzerinde kredi ihtiyacı olanlar için de gelir belgeli kredi fırsatları sunulmaktadır. Emekli vatandaşlar için başvuru yapmak oldukça basittir. Emekli maaşını Vakıfbank üzerinden almıyorsanız, öncelikle maaş taşıma işlemlerini yapmak için en yakın Vakıfbank şubesine giderek maaşınızı taşımanız gerekmektedir. Maaşınızı Vakıfbank'a taşıdıktan sonra, maaşınıza uygun limitlerde ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar da emekli maaşı alarak Vakıfbank'tan kredi kullanma fırsatından yararlanabilirler. Bu durumda da maaşınızı Vakıfbank üzerinden almaya başlamak için bankanın şubesine başvurmanız gerekmektedir. Vakıfbank, emekli müşterilere sunduğu düşük faizli kredilerle finansal destek sağlamakta ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır. Ayrıca bankanın diğer müşteri gruplarına yönelik de çeşitli kredi ve bankacılık ürünleri sunulmaktadır.