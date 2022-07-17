55 Yaşının Üzerinde Emeklilerin Hesabına Para Yatırılacak, 55.000 TL Ödeme Haberi Takdir Topladı

55 yaşının üzerinde emekli olan vatandaşlar için 55.000 TL'ye kadar nakit ödemesi yapılacak. 55 bin TL'ye kadar nakit ödemesi almak isteyen emekliler için başlatılan Bu kampanyada özellikle Temmuz ayı sonuna kadar başvuru yapacak olan vatandaşlar için hem kamu bankaları hem de bazı özel bankalar üzerinden düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullandırılacaktır. 24 ay vadeli ve 12 ay vadeli olarak 2 Kredi seçeneği ile sizlere destek olacak olan bankalar yapacağınız başvurular sonrasında emekli maaşınıza göre sizleri limit belirleyecek ve bu limitler üzerinde ihtiyaç kredisi alabileceksiniz.

ZİRAAT BANKASI VAKIFBANK VE HALKBANK

ZİRAAT BANKASI VAKIFBANK VE HALKBANK emekli olan vatandaşların en çok tercih etmiş olduğu bankaların başında geliyor. Kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alıyorsanız başvurunuzu yapmak için kredi puanınızı bile bakmadan emekli maaşı hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Size en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz.

YAPI KREDİ BANKASI VE GARANTİ BANKASI

Kamu bankaları haricinde ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için kredi kampanyası yapan Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden de 55.000 TL kredi ödemesi alabilirsiniz. 55.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalara internet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvuru yapıldığı gibi banka şubelerinden ve Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da ihtiyaç kredisi alabilirsiniz. Emekli maaşınızı Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden başvuru yaparak kullanmak istiyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirerek bu bankalar üzerinden ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yaparak da Kredi alabilirsiniz. Bankaların resmi internet sitelerine giriş yaparak buradaki emekli kredisi başvuru formunu doldurarak da Kredi başvurusunda bulunabilir ve banka internet sitesi üzerinden güncel kredi faiz oranları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.