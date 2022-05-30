Cumhurbaşkanı Beklenen Duyuruyu Bugün Sabah Yaptı: Emekli, Çalışan Herkesin Borçlarına Derman Devlet Olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından bu sabah yapılan duyuru ile birlikte emekli olan ve çalışan herkesin artık banka borçları kamu bankaları tarafından sıkıntısız bir şekilde kapatılacak. Devlet destekli olarak borç transferi kredisi kampanyası haziran ayı içerisinde başlaması planlanıyor. Son zamanlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle devlet destekli olarak kredilere başvurular, bir hayli arttı. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, devlet destekli olarak borç kapatma kredilerinde sadece 50000 TL'ye kadar işlem yapacak ve bu kredilerde en fazla sizlere 36 ay vadeli olarak kredi kullanma imkanı sağlayacak.

Başvuru şartları...

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden kredi başvurusu yaparak, işlem yapacak olan vatandaşlar, 50000 TL'ye kadar alacakları bu kredilerde 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların bireysel müşteri olması gerekmektedir. Sigortalı olarak çalışıyorsanız, son işyerinde de 6 aydır çalışıyor olmasını, bankalar isteyecektir. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin emekli olması durumunda ise emekli maaşları bu bankalar üzerinden alınması gerekiyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alacağınız borç kapatma, kredilerini güncel olan kredi borçlarınızı ve güncel olan kredi kartı borçlarınızı hesaplayarak, tek bir çatı altında toplayabilecek ve tüm banka borçlarınızı kamu bankalarından, hangisine başvuru yaptıysanız o bankaya taşıyabileceksiniz.

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların, 18 yaşından büyük olması ve daha önce bankalardan herhangi bir icralık ve avukatlık bir durumunun olmaması gerekiyor. Devlet destekli olarak verilecek borç transferi kredilerinde, emekli olan vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden de ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra tüm banka borçlarınızı kapatabilecek ve en rahat ve düşük faizli bir kredi kullanacaksınız.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapılan bu kampanya haziran ay içerisinde başlayacak ve başvurular sadece internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak gerçekleştirilecektir. Daha önce bu bankalardan kredi kullanan ve düzenli ödeme yapan kişilere bankadan uygun faiz oranlarından yararlanarak kredi imkanı sunmaktadır.