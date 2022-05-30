Yakınında PTT Şubesi Olanlar İçin Önemli Haber: Sıra Beklemeden 40.000 TL Nakit Kampanyası Başladı, Hemen Başvurun

Ptt yapmış olduğu yeni kampanyada 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Ptt üzerinden sizlerde 40000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunmak istiyorum ya acil nakit ihtiyacınız için başvuruda bulunmak istiyorsanız sizi yakınımızda olan bir PTT şubesine giderek, sadece kimliğinizle birlikte başvuru yapmanız yeterli olacaktır.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşların PTT şubeleri üzerinden 40000 TL'ye kadar alacakları bu kredilerde şartları uygun olan kişiler, hızlı birşekilde aktif Bank aracılığı ile kredi notu düşük olsa bile onay alabiliyor. Ptt şubelerine giderek sıra beklemeden nakit kampanyasına katılabilecek ve 36 ay vadeli olarak verilen bu kredileri, istediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz.

Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, ayrıca cep telefonları üzerinden SMS atarak da PTT veya Aktifbank anlaşmasıyla verilen bu ihtiyaç kredisini, uzaktan başvuru yöntemi ile katılabiliyor. Cep telefonunuzun ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilmeniz için ücretli bir mesaj atması gerekmektedir. SMS kısmına girdikten sonra PTT, yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak, 30 50 numarasına bu mesajı gönderin. Cep telefonunuzun SMS kısmından yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Ptt üzerinden ayrıca emekli olan vatandaşlara da yüksek limitli ihtiyaç kredileri verilmeye devam ediyor. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız, şartsız ve kefilsiz olarak sadece kimliğinizle birlikte bu bankadan istediğiniz zaman başvuru yaparak, aynı gün içinde kredi onayı alabilecek ve onaylanan tutar yine aynı gün içinde hesabınıza yatıra bileceksiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız ihtiyaç kredilerinde banka, yüksek limitli kredi onayı vermesi durumunda, sizlerin diğer bankadaki olan borçlarında kapatmanız için destek sunacaktır. Emekli maaşı hesabı almış olduğunuz pet düşünmesine giderek de sadece kimliğinizle birlikte gişe personeli yardımıyla kredi başvurusunda bulunabileceksiniz. Ptt yapmış olduğum kredilerde düşük faiz oranları ile işlem yaparken, özellikle kredi puanı düşük olan vatandaşları olay vereceğinin altını çizdi.